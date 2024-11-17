Свята 17 листопада: День працівника сільського господарства та Міжнародний день студента

День працівника сільського господарства України

Щороку в третю неділю листопада Україна відзначає професійне свято аграріїв. Започатковане указом президента у 1993 році, воно вшановує внесок фермерів, механізаторів, агрономів, тваринників та всіх працівників агропромислового комплексу. Аграрний сектор є основою української економіки. Завдяки родючим чорноземам та сприятливому клімату, наша держава лідирує на світових ринках з експорту пшениці, кукурудзи, соняшникової олії. Успішний розвиток галузі забезпечують саме працівники сільського господарства, які невтомно працюють на землі.

Міжнародний день студента та День студента в Україні

Ця пам’ятна дата пов’язана з трагічними подіями 1939 року в Чехословаччині. Тоді нацистський режим жорстоко придушив антифашистські студентські демонстрації у Празі: закрив університети, заарештував протестувальників, а дев’ятьох студентських активістів стратив. У 1941 році на міжнародній зустрічі студентів у Лондоні 17 листопада проголосили Міжнародним днем студента як символ боротьби молоді за свої права. Сьогодні це свято набуло ширшого значення – воно стало днем солідарності студентства всього світу.

День дій проти раку шийки матки

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про одне з найпоширеніших онкологічних захворювань у жінок. Головною причиною його виникнення є вірус папіломи людини (ВПЛ). Мета відзначення – нагадати жінкам про необхідність регулярних профілактичних оглядів, які дозволяють виявити захворювання на ранніх стадіях та успішно його подолати.

Всесвітній день передчасно народженої дитини

Ця міжнародна ініціатива покликана привернути увагу до проблем, з якими стикаються діти, народжені до 37-го тижня вагітності, та їхні родини. Щорічно у світі близько 15 мільйонів малюків з’являються на світ передчасно. Через незрілість органів вони потребують особливого догляду. Завдяки досягненням сучасної медицини більшість таких дітей, отримавши своєчасну допомогу, виростають цілком здоровими. Цей день підтримують медичні спільноти та організації в багатьох країнах, наголошуючи на важливості розвитку неонатальної медицини.

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Які історичні події стались 17 листопада

1558 — Єлизавета I, дочка короля Генріха VIII і Анни Болейн, стає королевою Англії після смерті своєї сестри-католички Марії Тюдор. Католицька Європа та Папа Римський не визнають її легітимність через невизнання Римом шлюбу її батьків.

1663 — Підписання “Батуринських статей” між гетьманом Іваном Брюховецьким і московським урядом, що суттєво обмежили автономію гетьманської влади в Україні.

1804 — Відкриття Харківського університету.

1855 — Європейський дослідник Девід Лівінгстон відкриває грандіозний водоспад на річці Замбезі висотою 120 метрів, якому дає ім’я королеви Вікторії.

1869 — Урочисте відкриття Суецького каналу в Єгипті.

1913 — Перше судно здійснює прохід через Панамський канал.

1933 — Сполучені Штати Америки офіційно визнають СРСР та відновлюють торговельні зв’язки.

1939 — Масові студентські та викладацькі протести проти нацистської окупації в Празі закінчуються арештами, розстрілами та відправленням у концтабори.

1948 — Запуск газопроводу за маршрутом Дашава — Київ.

1959 — Компанія De Beers з Південної Африки розпочинає виробництво синтетичних діамантів.

1969 — Старт радянсько-американських перемовин щодо обмеження стратегічних озброєнь у столиці Фінляндії.

1971 — Військовий переворот охоплює Північну Ірландію.

1989 — Розгін поліцією студентської демонстрації в Празі, присвяченої 50-річчю антинацистських протестів, започатковує “Оксамитову революцію”, що призвела до падіння комуністичного режиму в Чехословаччині.

1989 — Беназір Бхутто обіймає посаду прем’єр-міністра Пакистану.

2019 — Перший зафіксований випадок зараження COVID-19 у Китаї.

Хто народився 17 листопада