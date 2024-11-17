Праздники 17 ноября: День работника сельского хозяйства и Международный день студента

День работника сельского хозяйства Украины

Ежегодно в третье воскресенье ноября Украина отмечает профессиональный праздник аграриев. Учрежденный указом президента в 1993 году, он чествует вклад фермеров, механизаторов, агрономов, животноводов и всех работников агропромышленного комплекса. Аграрный сектор является основой украинской экономики. Благодаря плодородным черноземам и благоприятному климату, наше государство лидирует на мировых рынках по экспорту пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла. Успешное развитие отрасли обеспечивают именно работники сельского хозяйства, которые неустанно трудятся на земле.

Международный день студента и День студента в Украине

Эта памятная дата связана с трагическими событиями 1939 года в Чехословакии. Тогда нацистский режим жестоко подавил антифашистские студенческие демонстрации в Праге: закрыл университеты, арестовал протестующих, а девятерых студенческих активистов казнил. В 1941 году на международной встрече студентов в Лондоне 17 ноября провозгласили Международным днем студента как символ борьбы молодежи за свои права. Сегодня этот праздник приобрел более широкое значение – он стал днем солидарности студенчества всего мира.

День действий против рака шейки матки

Этот день посвящен повышению осведомленности об одном из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Главной причиной его возникновения является вирус папилломы человека (ВПЧ). Цель празднования – напомнить женщинам о необходимости регулярных профилактических осмотров, которые позволяют выявить заболевание на ранних стадиях и успешно его побороть.

Всемирный день недоношенного ребенка

Эта международная инициатива призвана привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети, рожденные до 37-й недели беременности, и их семьи. Ежегодно в мире около 15 миллионов малышей появляются на свет преждевременно. Из-за незрелости органов они нуждаются в особом уходе. Благодаря достижениям современной медицины большинство таких детей, получив своевременную помощь, вырастают совершенно здоровыми. Этот день поддерживают медицинские сообщества и организации во многих странах, подчеркивая важность развития неонатальной медицины.

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Какие исторические события произошли 17 ноября

1558 — Елизавета I, дочь короля Генриха VIII и Анны Болейн, становится королевой Англии после смерти своей сестры-католички Марии Тюдор. Католическая Европа и Папа Римский не признают ее легитимность из-за непризнания Римом брака ее родителей.

1663 — Подписание «Батуринских статей» между гетманом Иваном Брюховецким и московским правительством, существенно ограничивших автономию гетманской власти в Украине.

1804 — Открытие Харьковского университета.

1855 — Европейский исследователь Дэвид Ливингстон открывает грандиозный водопад на реке Замбези высотой 120 метров, которому дает имя королевы Виктории.

1869 — Торжественное открытие Суэцкого канала в Египте.

1913 — Первое судно совершает проход через Панамский канал.

1933 — Соединенные Штаты Америки официально признают СССР и возобновляют торговые связи.

1939 — Массовые студенческие и преподавательские протесты против нацистской оккупации в Праге заканчиваются арестами, расстрелами и отправкой в концлагеря.

1948 — Запуск газопровода по маршруту Дашава — Киев.

1959 — Компания De Beers из Южной Африки начинает производство синтетических алмазов.

1969 — Старт советско-американских переговоров по ограничению стратегических вооружений в столице Финляндии.

1971 — Военный переворот охватывает Северную Ирландию.

1989 — Разгон полицией студенческой демонстрации в Праге, посвященной 50-летию антинацистских протестов, дает начало «Бархатной революции», приведшей к падению коммунистического режима в Чехословакии.

1989 — Беназир Бхутто занимает пост премьер-министра Пакистана.

2019 — Первый зафиксированный случай заражения COVID-19 в Китае.

Кто родился 17 ноября