Щеплений – отже захищений: кого і як щеплять в Україні

Щепитись чи не щепитись? — ці дискусії з різною активністю точаться в Україні давно. Виходячи з того, що щепленими від туберкульозу в нашій області є лише 80% дітей, остаточну крапку щодо повного прийняття суспільством імунізації як головного шляху захисту від інфекційних захворювань ставити ще зарано. Найчастіше батьки побоюються ускладнень після щеплень. І саме професійна розмова з лікарем, який наведе переконуючі приклади на користь вакцинації, допомагає їм прийняти правильне рішення щодо імунізації дитини.

Крок за кроком

— Я з розумінням ставлюся до того, що батьки, які начиталися багато чого у соціальних мережах, інколи мають певні сумніви та перестороги щодо щеплень, – каже педіатриня дитячої міської лікарні №5 міста Одеси Вікторія Любецька. – У соціальних мережах викладаються і хибні теорії. І дуже важливо відрізняти професійну думку від аматорської, — часто категоричної, але недоказової. Ускладнення у вигляді аутизму, підвищення температури після вакцинації, порушення теплового режиму збереження вакцин – саме про це найчастіше запитують батьки. Моє завдання, — крок за кроком, поступово розібратися, чому саме виникло упередження щодо щеплень і як його подолати. Адже зв’язок щеплень з аутизмом науково не доведений. Відсутність світла у поліклініці не впливає на режим збереження вакцин і не загрожує їх якості — ми маємо сучасні холодильники, які навіть у разі відключень електроенергії тримають потрібну температуру протягом декількох діб.

Крім того, пів години після щеплення дитина залишається в поліклініці під наглядом медиків. За масою тіла дитини розраховується жарознижувальна терапія на випадок, якщо температура підвищиться, і мама повинна знати, що робити в такий ситуації.

Пояснюю батькам, що невеличкий біль у місті ін’єкції, — це нормально. За два тижні після щеплення вакциною КПК може з’явитись висип, це теж нормально. Батьки постійно на зв’язку із педіатром, з яким підписували декларацію. Лікар надає свої рекомендації.

Обов’язкова є вакцинація дітей

В Україні обов’язковою є вакцинація дітей від 10 небезпечних хвороб:

гепатиту B;

туберкульозу;

поліомієліту;

дифтерії;

кашлюку;

правця;

гемофільної інфекції;

кору;

краснухи;

епідемічного паротиту.

Всі вакцини для дітей, необхідні для імунізації згідно з Національним календарем щеплень, передані в регіони та доступні безоплатно в закладах первинної медичної допомоги України.

За кордоном цих щеплень дітям не роблять?

Саме таке твердження часто доводиться чути лікарям. Вони не втомлюються пояснювати: навіть, якщо ви поїдете за декілька днів, у будь-який момент ваша дитина може захворіти. І захворіти важко, якщо не щеплена. Або ви будете очікувати на від’їзд деякий час. І це теж підвищить ризики нещепленої дитини захворіти. Батьки, на жаль, забувають ще один дуже важливий момент: вони самі повинні бути захищеними від інфекційних захворювань, щоб не становити загрозу інфікування власних дітей. Для цього, перш за все, треба з’ясувати, чи самі батьки мають всі необхідні щеплення?

Чи необхідна дорослим вакцинація?

Багато людей помилково вважають, що всі щеплення для них закінчились у дитинстві. Тому багато дорослих людей залишаються беззахисними перед небезпечними хворобами.

Дифтерія та правець

Раз на 10 років всі дорослі мають бути ревакциновані від дифтерії та правця вакциною АДП-М (від дифтерії та правця) безкоштовно в комунальному медзакладі за місцем декларації чи вакциною АаКДП-М («Бустрикс» від дифтерії, правця, кашлюку) власним коштом.

Вагітні жінки мають отримати 1 дозу вакцини «Бустрикс» під час кожної вагітності для передачі захисних антитіл дитині і захисту її протягом перших місяців життя. Краще за все зробити це з 16 по 32 тиждень вагітності незалежно від попередньої історії введення вакцини «Бустрикс». Наразі вакцинація вагітних від кашлюку не забезпечується за кошти державного бюджету.

ВПЛ (вірус папіломи людини)

Рак шийки матки є основною причиною смерті від раку серед жінок в країнах, що розвиваються. Майже ¾ всіх ракових захворювань шийки матки викликані ВПЛ (вірусом папіломи людини) – вірусом, що передається статевим шляхом. Два типи ВПЛ (типи 16 та 18) викликають 70% випадків раку шийки матки.

Наразі в Україні доступні дві вакцини проти ВПЛ: двовалентна (ВПЛ типи 16 та 18 – вакцина «Церварикс») та чотиривалентна (ВПЛ типи 6, 11, 16 та 18 – вакцина «Гардасил»). Для проведення щеплення можна записатися до приватного медзакладу або самостійно придбати вакцину в аптеці та ввести її в медзакладі, де ви задекларовані.

В Одесі минулого року, попри війну, вперше запроваджено нову програму вакцинації дітей від ВПЛ за кошти міського бюджету. Вакцину «Гардасил», придбану за міською цільовою програмою «Здоров’я», вже отримали понад 850 дівчат та хлопців підліткового віку. Наразі лише два міста в Україні безоплатно вакцинують дітей від ВПЛ — Одеса та Київ.

Кір, паротит, краснуха

В Україні зазвичай використовують трикомпонентну вакцину КПК, яка забезпечує комплексний захист від кору, паротиту й краснухи. Вакцинація проводиться безоплатно в дитячих поліклініках за місцем укладання декларації, щеплення робляться в 12 місяців та в 6 років. Вакцина КПК для нещеплених дорослих доступна лише власним коштом, для формування стійкого імунітету рекомендовано отримати дві дози КПК з мінімальним інтервалом місяць між дозами.