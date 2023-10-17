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Суд заарештував будівлі та майно незаконно привласненого Одеського аеропорту

Суд заарештував будівлі та майно незаконно привласненого Одеського аеропорту

У рамках кримінального провадження про незаконне заволодіння стратегічним об’єктом та його прибутком на 2,5 млрд грн. заарештовано майно Одеського аеропорту.

Йдеться про будівлю старого терміналу та майна аеропорту в кількості 2 488 одиниць, корпоративні права ТОВ «Одеса Аеропорт Девелопмент», а саме на 75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 кв. м.

Арешту домоглися САП та НАБУ.

Слідчий суддя ВАКС наклав арешт із позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні з незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкта – КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Нагадаємо, п’ятьом особам повідомили про підозру у незаконному заволодінні одеським міжнародним аеропортом та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Серед підозрюваних колишній Одеський міський голова Олексій Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два відомі в регіоні бізнесмени: Олександр Грановський та Борис Кауфман.

У 2011 році вони розробили та реалізували схему, в результаті якої аеропорт перейшов із власності територіального товариства у спільну власність міста та приватних інвесторів.

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