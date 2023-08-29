В Одесі викрили схему незаконного привласнення міжнародного аеропорту: деталі

П’ятьом особам, в тому числі колишньому міському голові Одеси, повідомили про підозру у незаконному заволодінні одеським міжнародним аеропортом та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Серед підозрюваних колишній Одеський міський голова Олексій Костусєв, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два відомих в регіоні бізнесмени.

За даними слідства, у 2011 році вони розробили та реалізували схему, в результаті якої аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та приватних інвесторів. Частка міста складала 25%.

Місто повністю втратило будь-який контроль над аеропортом та не отримувало від його діяльності жодного прибутку. Аби аеропорт не можна було повернути у власність міста, усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який 10 років не погашали, додали в САП.

Фігурантам справи оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, колишньому міському голові Одеси додатково інкриміновано ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України – службове підроблення. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, що працівнику Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та керівнику підприємства-підрядника повідомили про підозру у привласненні понад мільйона гривень під час облаштування футбольного поля у військовому містечку в Одеській області.

Фото: САП та НАБУ