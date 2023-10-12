Колишнього мера Одеси оголошено у розшук у кримінальній справі

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті НАБУ.

«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні Костусєва Олексія Олексійовича, 29.06.1954 року, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України», – йдеться у повідомленні.

У чому підозрюють екс-мера

У схемі заволодіння майном аеропорту підозрюють бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського, а також колишнього мера Одеси Олексія Костусєва та його екс-заступника. За даними слідства, у 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени, розробили та реалізували злочинну схему, внаслідок якої майновий комплекс стратегічного об’єкту – міжнародного аеропорту перейшов із власності громади у власність приватних інвесторів.

Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою, з розподілом часток 75% та 25% відповідно.

Згоду депутатів міськради на створення товариства забезпечив тодішній міський голова, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Крім того, мер здійснив службову фальсифікацію, яка надавала підконтрольній фірмі право утворювати спільне з міськрадою суспільство без конкурсу.

В результаті подальших дій учасників схеми місто повністю втратило будь-який контроль над зазначеним об’єктом і не отримувало від його діяльності жодного прибутку. У свою чергу особи, які отримали контроль над аеропортом роками, надавали дохід від його діяльності. Для запобігання повернення аеропорту у власність міста все його майно змусили до банку для отримання кредиту, що не погашається взагалі.

Внаслідок реалізації схеми її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

Раніше “Одеське життя” повідомляло про арешт Бориса Кауфмана і Олександра Грановського (Алекса Боруховича).

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