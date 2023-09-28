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Апеляція не допомогла: одеський бізнесмен залишиться під вартою

Апеляція не допомогла: одеський бізнесмен залишиться під вартою

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід підприємцю, підозрюваному в заволодінні Одеським аеропортом. Йдеться про Бориса Кауфмана.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У середу, 27 вересня, Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на рішення ВАКС від 7 вересня.

Слідство звинувачує одеського бізнесмена Бориса Кауфмана у тому, що він привласнив міський аеропорт і близько 2,5 мільярда гривень прибутку цього підприємства. Підозрюваного затримано, але може вийти під заставу 268,4 мільйона гривень.

Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та оскарження в порядку не підлягає.

Нагадаємо, раніше ВАКС обрав запобіжний захід для іншого фігуранта справи, Олександра Грановського. Він має сплатити заставу у розмірі 120,78 млн грн.

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