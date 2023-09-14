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Ще одного бізнесмена заарештували у справі про заволодіння аеропортом “Одеса”

Ще одного бізнесмена заарештували у справі про заволодіння аеропортом “Одеса”

Одного з організаторів схеми із заволодіння аеропортом «Одеса» Алекса Боруховича, якого раніше звали Олександр Грановський, ув’язнили з можливістю вийти під заставу в 121 млн грн.

13 вересня суд заарештував бізнес-партнера Бориса Кауфмана Олексія Боруховича, яких підозрюють у незаконному заволодінні КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Окрім можливості вийти під заставу у 120 млн 780 тис грн., за рішенням суду підозрюваний зобов’язаний:

  • прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;
  • не відлучатися з Одеси без дозволу;
  • повідомляти детективів, прокурора або суду про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • здати свій закордонний паспорт;
  • носити електронний браслет.

Нагадаємо, САП та НАБУ викрили схему незаконного заволодіння аеропортом «Одеса». Внаслідок таких дій місцевому бюджету завдано збитків на загальну суму понад 2,5 млрд грн, частина з яких, а саме 118 млн грн, це вартість аеропорту, а інша – незаконно наданий прибуток.

7 вересня ВАКС обрав запобіжний захід бізнесменові Борису Кауфману, який також є одним із підозрюваних у цій справі. Підозрюваного затримано, але може вийти під заставу 268,4 мільйона гривень.

За скоєння зазначеного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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