Стартував опалювальний сезон: коли тепло буде в будинках одеситів

В Одесі стартував опалювальний сезон, проте батареї у квартирах одеситів досі холодні, а температура повітря продовжує знижуватися. Розповідаємо, коли тепло з’явиться в оселях і чи готове місто до можливих відключень світла.
Згідно з розпорядженням Одеського міського голови, насамперед до централізованого опалення підключать дитячі садки, школи та лікарні.
Підключення в межах усього міста триватиме від одного тижня до 10 днів, кажуть у мерії.
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За словами депутата Одеської міськради Петра Обухова, з понеділка малюки та школярі вже будуть у теплих приміщеннях, а потім тепло поширять на всі будинки.
– Маленькі та середні одеські котельні обладнані генераторами ще з минулої зими, тож, якщо будуть блекаути, то більшість одеситів будуть все одно з теплом. Великі – не обладнані, але ми очікуємо газотурбінні генератори, які зможуть живити великі котельні під час блекаутів, а також генерувати додаткову електрику для інших потреб, наприклад, для водогону, – пояснив посадовець.
Про те, як Одеса готується до холодів і як покарають боржників за тепло, «Одеському життю» розповіла заступник міського голови Ганна Позднякова.
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