Стартував опалювальний сезон: коли тепло буде в будинках одеситів

Згідно з розпорядженням Одеського міського голови, насамперед до централізованого опалення підключать дитячі садки, школи та лікарні.

Підключення в межах усього міста триватиме від одного тижня до 10 днів, кажуть у мерії.

По темі: Впавшу величезну трубу в Пересипському районі так і не відновили: чи буде тепло в одеситів

За словами депутата Одеської міськради Петра Обухова, з понеділка малюки та школярі вже будуть у теплих приміщеннях, а потім тепло поширять на всі будинки.

– Маленькі та середні одеські котельні обладнані генераторами ще з минулої зими, тож, якщо будуть блекаути, то більшість одеситів будуть все одно з теплом. Великі – не обладнані, але ми очікуємо газотурбінні генератори, які зможуть живити великі котельні під час блекаутів, а також генерувати додаткову електрику для інших потреб, наприклад, для водогону, – пояснив посадовець.

Про те, як Одеса готується до холодів і як покарають боржників за тепло, «Одеському життю» розповіла заступник міського голови Ганна Позднякова.

Читайте також: