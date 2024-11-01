В Одесі стартує опалювальний сезон

Насамперед централізоване опалення планують увімкнути в дитячих садочках, школах і в лікарнях, повідомили в КП «Теплопостачання міста Одеси».

Оскільки запуск опалення – складний технологічний процес, підключення в межах усього міста триватиме від одного тижня до 10 днів.

Станом на сьогодні в Одесі підготовлені до роботи всі котельні, що перебувають на балансі підприємства.

Про те, як Одеса готується до холодів і як покарають боржників за тепло, «Одеському Життю» розповіла заступник міського голови Ганна Позднякова.