В Одесі стартує опалювальний сезон

З понеділка 4 листопада в Одесі починається опалювальний сезон 2024/2025. Відповідне розпорядження підписав мер Геннадій Труханов.
Насамперед централізоване опалення планують увімкнути в дитячих садочках, школах і в лікарнях, повідомили в КП «Теплопостачання міста Одеси».
Оскільки запуск опалення – складний технологічний процес, підключення в межах усього міста триватиме від одного тижня до 10 днів.
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Станом на сьогодні в Одесі підготовлені до роботи всі котельні, що перебувають на балансі підприємства.
Про те, як Одеса готується до холодів і як покарають боржників за тепло, «Одеському Життю» розповіла заступник міського голови Ганна Позднякова.