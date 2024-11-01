Новини Одеси та Одеської області

В Одесі стартує опалювальний сезон

В Одесі стартує опалювальний сезон

З понеділка 4 листопада в Одесі починається опалювальний сезон 2024/2025. Відповідне розпорядження підписав мер Геннадій Труханов.

Насамперед централізоване опалення планують увімкнути в дитячих садочках, школах і в лікарнях, повідомили в КП «Теплопостачання міста Одеси».

Оскільки запуск опалення – складний технологічний процес, підключення в межах усього міста триватиме від одного тижня до 10 днів.

По темі: Одеська міськрада оприлюднила нові тарифи на опалення: що зміниться цієї зими (відео)

Станом на сьогодні в Одесі підготовлені до роботи всі котельні, що перебувають на балансі підприємства.

Про те, як Одеса готується до холодів і як покарають боржників за тепло, «Одеському Життю» розповіла заступник міського голови Ганна Позднякова.

 

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