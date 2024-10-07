Сьогодні в світі святкують дні лікаря, архітектора та бавовни: а ще запобігають булінгу та дислексії

Міжнародний день лікаря

7 жовтня відзначають Міжнародний день лікаря. Це свято припадає на перший понеділок жовтня. Започатковане воно у 1971 році за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я та міжнародної гуманітарної організації “Лікарі без кордонів”. Метою цього дня є вшанування праці лікарів, які присвятили своє життя охороні здоров’я та порятунку інших. Лікарі по всьому світу цього дня проявляють солідарність і беруть участь у різноманітних заходах, таких як конференції, семінари та безкоштовні медичні огляди. Це свято також має на меті подякувати лікарям за їхню самовіддану працю. Ідея створення цього дня належить Юдорі Браун Алмонд, дружині доктора Чарльза Брауна Алмонда, яка прагнула, щоб люди висловлювали свою вдячність лікарям.

В Україні день медичного працівника відзначають з 2024 року 27 липня, а до 2023 святкували в червні.

Всесвітній день архітектора

7 жовтня в Україні та світі відзначають Всесвітній день архітектора. Це свято припадає на перший понеділок жовтня і було засноване у 1985 році Міжнародним союзом архітекторів. Мета святкування – вшанування професії архітектора та їхнього внеску у створення життєвого середовища для людей. В цей же день відзначають і Міжнародний день житла, що підкреслює важливість архітектури у створенні комфортних умов для життя. Архітектура не лише відображає культуру суспільства, але й впливає на настрій, продуктивність і здоров’я людей, які перебувають у створених нею просторах.

В Україні День архітектури і професійне свято архітекторів святкують 1 липня.

Всесвітній день запобігання булінгу

Також 7 жовтня – це Всесвітній день запобігання булінгу. Він припадає на перший понеділок жовтня і був заснований організацією STOMP Out Bullying для підвищення обізнаності про проблему булінгу та кібербулінгу. Метою дня є пропаганда доброти, прийняття та інклюзії. Цього дня школи, громади та організації по всьому світу об’єднуються, щоб привернути увагу до проблеми булінгу. Символом цього дня є блакитні сорочки, які носять учасники заходів, щоб підтримати жертв булінгу. Проводяться освітні програми, семінари та флешмоби, спрямовані на боротьбу з булінгом.

До речі, нещодавно ми розповідали про кібербулінг з боку шанувальників російського поета Пушкіна, ціллю яких стала викладачка ОНУ ім. Мечнікова Ірина Нечиталюк. Подробиці тут: В Одесі шанувальники Пушкіна влаштували цькування філологині після її інтерв’ю «Одеському життю» (Відео).

Всесвітній день дій за гідну працю

7 жовтня також відзначають Всесвітній день дій за гідну працю. Це свято започатковане Міжнародною конфедерацією профспілок у 2008 році для привернення уваги до важливості забезпечення гідних умов праці для всіх працівників. Гідна праця включає в себе справедливу оплату, безпечні умови роботи, соціальний захист та можливості для професійного розвитку. Цього року свято проходить під гаслом “Працівники заслуговують на мир і демократію”, підкреслюючи важливість миру для забезпечення справедливих умов праці.

Всесвітній день бавовни

7 жовтня також святкують Всесвітній день бавовни. Це відносно нове свято, започатковане у 2019 році за ініціативою чотирьох африканських країн – Беніну, Буркіна-Фасо, Чаду та Малі. Метою є підвищення обізнаності про роль бавовни як важливого товару, що відіграє значну роль в економіці країн, що розвиваються. Бавовна є одним із найпоширеніших природних волокон у світі, і мільйони фермерів, особливо в Африці та Азії, залежать від її виробництва. Свято також спрямоване на підтримку сталого виробництва бавовни та справедливої торгівлі.

До речі, “Одеське Життя” розповідало про спробу вирощування бавовника в нашому регіоні. Що з цього вийшло, читайте в публікації: Експеримент завершився вдало: одеські аграрії виростили свій порох

Всесвітній день поширення інформації про дислексію

7 жовтня припадає на Всесвітній день поширення інформації про дислексію, який відзначається протягом першого повного тижня жовтня. Свято було засноване Міжнародною асоціацією з дислексії для підвищення обізнаності про цей розлад, який впливає на здатність людини читати, писати і спілкуватися. Дислексія не має зв’язку з інтелектуальними здібностями, і багато відомих особистостей, як-от Дженіфер Еністон, Джеймі Олівер та Кіра Найтлі, мають цей розлад, але досягають великих успіхів в інших сферах.

Історичні події 7 жовтня

7 жовтня у різні роки трапилися такі події:

1253 рік – коронація в Дорогичині князя Данила Романовича королівською короною від Папи Римського Іннокентія IV.

1620 рік – біля Могилева османські й кримські війська розгромили військо Речі Посполитої після Цецорської битви.

1806 рік – у Великій Британії вперше отримали патент на копіювальний папір.

1879 рік – Австро-Угорщина уклала таємну угоду з Німеччиною, що стало першим кроком до утворення Троїстого Союзу.

1903 рік – в Онтаріо, Канада, відкрили поклади срібла.

1913 рік – на заводі Генрі Форда в Детройті вперше почали використовувати конвеєр для збирання автомобілів.

1920 рік – перших 100 жінок прийняли до Оксфордського університету.

1943 рік – Остапа Вишню звільнили з ув’язнення в радянських таборах.

1944 рік – США, СРСР, Велика Британія і Китай домовилися про створення ООН на заміну Ліги Націй.

1950 рік – війська ООН увійшли на територію Північної Кореї.

1952 рік – було отримано патент на штрих-код.

1982 рік – у Нью-Йорку відбулася прем’єра мюзиклу “Коти” Ендрю Ллойда Веббера.

1988 рік – у Ризі вперше з 1940 року підняли латвійський національний прапор.

1990 рік – в Ізраїлі через загрози Саддама Хусейна розпочали видачу протигазів населенню.

1992 рік – Національна рада Азербайджану проголосувала проти вступу до СНД.

1997 рік – засновано Українську універсальну біржу в Полтаві.

1999 рік – британські вчені оголосили про можливе існування 10-ї планети в Сонячній системі.

2023 рік – розпочалося великомасштабне вторгнення ХАМАС в Ізраїль.

Хто народився 7 жовтня