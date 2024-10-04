В Одесі шанувальники Пушкіна влаштували цькування філологині після її інтерв’ю «Одеському життю» (Відео)

Про це на своїй facebook-сторінці розповіла одеситка-активістка Альона Балаба, яка виступає за демонтаж усіх імперських і радянських символів в Одесі, зокрема й пам’ятника Пушкіну.

За її словами, так звані «пушкіністи» в соцмережах застосовують тактику «доведення до абсурду»: буквально пишуть, що Ірина Нечиталюк «прийде і знесе пам’ятник творцеві мови есперанто Лазарю Заменгофу, який стоїть у нас в Одесі у дворику на Дерибасівській».

Альона Балаба стала на захист Ірини:

«Зазвичай чорні піарники це використовують для політиків, а тут почали знущання над світлою Ірою, яка викладає, активно займається просвітницькою діяльністю».

Активістка зазначила, що булінгом філологині займаються ті самі люди, які цькували Балабу за спалення «георгіївської стрічки» на «вічному вогні» у 2014-му році.

Нагадаємо, в Одесі не вщухають пристрасті з приводу деколонізації. Голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер видав відповідне розпорядження і зобов’язав мерію Одеси демонтувати погруддя Пушкіна і ще 18 пам’ятників. Але в мерії це виконувати не поспішають. Адже пам’ятник Пушкіну перебуває в охоронній зоні ЮНЕСКО. І, щоб демонтувати його, міськрада має отримати відповідь від цієї організації.