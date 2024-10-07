Сегодня в мире празднуют дни врача, архитектора и хлопка: а еще предотвращают буллинг и дислексию

Международный день врача

7 октября отмечают Международный день врача. Этот праздник выпадает на первый понедельник октября. Начато оно в 1971 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения и международной гуманитарной организации «Врачи без границ». Целью этого дня является чествование труда врачей, посвятивших свою жизнь здравоохранению и спасению других. Врачи по всему миру в этот день проявляют солидарность и принимают участие в различных мероприятиях, таких как конференции, семинары и бесплатные медицинские осмотры. Этот праздник также имеет целью поблагодарить врачей за их самоотверженный труд. Идея создания этого дня принадлежит Юдоре Браун Алмонд, жене доктора Чарльза Брауна Алмонда, которая стремилась, чтобы люди выражали свою благодарность врачам.

В Украине день медицинского работника отмечают с 2024 27 июля, а до 2023 праздновали в июне.

Всемирный день архитектора

7 октября в Украине и мире отмечают Всемирный день архитектора. Этот праздник выпадает на первый понедельник октября и был основан в 1985 году Международным союзом архитекторов. Цель празднования – уважение к профессии архитектора и их вклад в создание жизненной среды для людей. В этот же день отмечается и Международный день жилья, подчеркивающий важность архитектуры в создании комфортных условий для жизни. Архитектура не только отражает культуру общества, но и влияет на настроение, продуктивность и здоровье людей, которые находятся в созданных ею пространствах.

День архитектуры и профессиональный праздник архитекторов празднуют 1 июля.

Всемирный день предотвращения буллинга

Также 7 октября – это Всемирный день предотвращения буллинга. Он приходится на первый понедельник октября и был основан организацией STOMP Out Bullying для повышения осведомленности о проблеме буллинга и кибербуллинга. Целью дня является пропаганда доброты, принятия и инклюзии. В этот день школы, общины и организации во всем мире объединяются, чтобы привлечь внимание к проблеме буллинга. Символ этого дня — голубые рубашки, которые носят участники мероприятий, чтобы поддержать жертв буллинга. Проводятся образовательные программы, семинары и флешмобы, направленные на борьбу с буллингом.

Кстати, недавно мы рассказывали о кибербуллинге со стороны почитателей русского поэта Пушкина, целью которых стала преподавательница ОНУ им. Мечникова Ирина Нечиталюк. Подробности здесь: В Одессе поклонники Пушкина устроили травлю филологине после ее интервью «Одесской Жизни» (Видео).

Всемирный день действий за достойный труд

7 октября также отмечают Всемирный день действий за достойный труд. Этот праздник начат Международной конфедерацией профсоюзов в 2008 году для привлечения внимания к важности обеспечения достойных условий труда для всех работников. Достойный труд включает справедливую оплату, безопасные условия работы, социальную защиту и возможности для профессионального развития. В этом году праздник проходит под лозунгом «Работники заслуживают мира и демократии», подчеркивая важность мира для обеспечения справедливых условий труда.

Всемирный день хлопка

7 октября также отмечают Всемирный день хлопка. Это относительно новый праздник, начатый в 2019 году по инициативе четырех африканских стран – Бенина, Буркина-Фасо, Чада и Мали. Целью является повышение осведомленности о роли хлопка как важного товара, что играет значительную роль в экономике развивающихся стран. Хлопок является одним из самых распространенных природных волокон в мире, и миллионы фермеров, особенно в Африке и Азии, зависят от его производства. Праздник также направлен на поддержание устойчивого производства хлопка и справедливой торговли.

Кстати, «Одесская Жизнь» рассказывала о попытке выращивания хлопчатника в нашем регионе. Что из этого получилось, читайте в публикации: Эксперимент завершился удачно: одесские аграрии вырастили свой порох

Всемирный день распространения информации о дислексии

7 октября приходится на Всемирный день распространения информации о дислексии, который отмечается в течение первой полной недели октября. Праздник был основан Международной ассоциацией по дислексии для повышения осведомленности об этом расстройстве, которое влияет на способность человека читать, писать и общаться. Дислексия не имеет связи с инт

эллектуальными способностями, и многие известные личности, такие как Дженифер Энистон, Джейми Оливер и Кира Найтли, имеют это расстройство, но достигают больших успехов в других сферах.

Исторические события 7 октября

7 октября в разные годы случились следующие события:

1253 год – коронация в Дорогичине князя Даниила Романовича королевской короной от Папы Римского Иннокентия IV.

1620 год – у Могилева османские и крымские войска разгромили войско Речи Посполитой после Цецорской битвы.

1806 год – в Великобритании впервые получили патент на копировальную бумагу.

1879 год – Австро-Венгрия заключила тайное соглашение с Германией, что стало первым шагом к созданию Тройственного Союза.

1903 год – в Онтарио, Канада, открыли залежи серебра.

1913 год – на заводе Генри Форда в Детройте впервые начали использовать конвейер для сборки автомобилей.

1920 год – первые 100 женщин приняли в Оксфордский университет.

1943 год – Остапа Вишню уволили из заключения в советских лагерях.

1944 год – США, СССР, Великобритания и Китай договорились о создании ООН взамен Лиги Наций.

1950 год – войска ООН вошли на территорию Северной Кореи.

1952 год – был получен патент на штрих-код.

1982 год – в Нью-Йорке состоялась премьера мюзикла «Кошки» Эндрю Ллойда Уэббера.

1988 год – в Риге впервые с 1940 года подняли латвийский национальный флаг.

1990 год – в Израиле из-за угроз Саддама Хусейна приступили к выдаче противогазов населению.

1992 год – Национальный совет Азербайджана проголосовал против вступления в СНГ.

1997 год – основана Украинская универсальная биржа в Полтаве.

1999 год – британские ученые объявили о возможном существовании 10-й планеты в Солнечной системе.

2023 год – началось крупномасштабное вторжение ХАМАС в Израиль.

Кто родился 7 октября