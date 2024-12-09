Скільки у 2024 році коштує бюджетний відпочинок в Одесі на Новий рік

Як зазначив експерт, значна частина житла взимку не працює через сезонність. Проте найбільші готелі пропонують святкові програми, виступи артистів, концерти та інші активності. Це впливає на вартість проживання, яка може бути дещо вищою через додаткові витрати на організацію заходів.

За даними сервісу Booking, найдешевше проживання в Одесі пропонують хостели, де ніч у спільному номері коштує від 305 грн з особи. Двомісні номери в центрі або біля моря стартують від 450 грн, а проживання в готелях — від 600 грн. Смартквартири обійдуться мінімум у 594 грн за добу, а житло ближче до моря — від 800 грн.

Дістатися Одеси можна поїздом: квитки на інтерсіті з Києва коштують близько 550 грн за II клас, а вартість купе в нічних поїздах стартує від 820 грн. Для пасажирів із Вінниці плацкарт коштує близько 250 грн, купе — 280 грн, а інтерсіті — 400 грн за II клас.

Експерт також порадив завчасно бронювати житло через перевірені платформи, оскільки на свята активізуються шахраї. Також слід обирати варіанти з укриттям через ризики повітряних тривог у регіоні.

Крім того, в Одесі на новорічні дні заплановано низку культурних заходів: у театрах пройдуть вистави, а в філармонії — концерти класичної музики. Вартість квитків на такі події стартує від 200 грн.

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