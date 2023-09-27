Як змінився український туризм під час війни?

Туризм і подорожі Україною під час війни — не найкраща витівка. Але не всі з цим погоджуються. Багато хто не любить проводити відпустку вдома і, незважаючи на війну, намагається виїхати на відпочинок не лише за межі міста, а й країни. Що змінилося в одеському туризмі за час війни ми дізналися у керівника офісу агентства Join Up, менеджера з продажу Ірини Маштакової.

— Чи є різниця між роботою агентства до війни та під час війни?

— Перші кілька місяців після початку війни ми не працювали, а лише допомагали людям виїхати. Також надавали безкоштовну інформацію, у нас були програми для вивезення до Болгарії. Ми давали контакти і люди безпосередньо пов’язувалися з тими, хто вивозив групи. Після цього залишилися програми з відкриття віз для біженців.

До літа вже трохи адаптувалися, почали пропонувати тури. І зараз через півтора року люди хочуть поїхати відпочити, побути в тиші, перемикнути дітей, особливо останнім часом, коли в Одесі було досить галасливо.

Головні відмінності від довоєнного часу – це ціни та кількість охочих вирушити на відпочинок. Тепер, щоб потрапити до найближчого аеропорту (у Кишиневі), потрібно їхати не 20 хвилин, а шість годин. Ускладнилося і став тривалішим перетин кордону. Через це зростає вартість.

— А наскільки зараз небезпечно мандрувати?

— Небезпек не більше, ніж у мирний час. Туризм, як і раніше, безпечний. Адже ми вилітаємо не з території України, а з інших країн. Головне, доїхати та мати з собою правильний пакет документів.

— Куди воліють їздити одесити?

— У літній період це переважно Туреччина, Чорногорія, Іспанія, Албанія, Греція (острів Кріт). Популярні автобусні тури до Греції, Болгарії та найближчих країн. А зараз розпочинається раннє бронювання на зимовий період. Це, як завжди, Єгипет. Тобто одесити не зраджують собі і віддають перевагу принципу «все включено». Також останнім часом з’явилися запити на виїзд до Канади, США та Великобританії, де люди відвідують родичів, які відлетіли туди за якимись програмами. Хтось їде відпочивати до Індії, Таїланду, Індонезії.

— Чи подорожують одесити територією України?

— Здебільшого подорожі Україною — це Західна Україна, Буковель чи Трускавець, тобто санаторії чи оздоровчі комплекси. Там і тихіше, і інша природа.

— Наскільки змінився склад туристів?

— Зараз мандрують переважно мами з дітьми, а тата залишаються вдома, і багато людей віком від 60 років.

— Який вид транспорту одесити обирають для мандрівок?

— Найчастіше це літаки з вильотом із Кишинева. Навіть у Бухарест не завжди хочуть їхати, хоча летіти з Румунії іноді набагато дешевше, ніж із Молдови. Автобуси переважно бронює молодь чи ті, хто їде вперше. Чималу роль також відіграє ціновий сегмент. Наприклад, якщо автобусний тур до Греції можна знайти за 200-300 євро на людину з проживанням, то з перельотом за ці гроші коштуватиме лише квиток туди й назад.

Порада від професіоналів для тих, хто їде за кордон

Багато хто на початку війни мав прострочені закордонні паспорти, і коли потрібно було виїхати за кордон, ОВІРи для прискорення процедури просто продовжували їх, а дітей вписували в біометричні паспорти. Зараз за цими документами багато хто не може повернутися з-за кордону, а вписані діти не мають права летіти через деякі країни. Щоб убезпечити себе від таких проблем, краще зробити новий паспорт.

Читайте також: