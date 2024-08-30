Новини Одеси та Одеської області

Більше туристів і нижчі ціни: що змінилося в курортній Одесі за час війни

Туристична сфера у 2024 році показала зростання загалом по всій Україні. Попри третій рік війни, спостерігається збільшення кількості відпочивальників і поступове відродження галузі. Не стала винятком і Одеса. Про те, скільки туристів у 2024 році побувало в нашому місті, де проживали і як змінилися ціни на житло, «Одеському життю» розповів експерт у сфері туризму Фазіль Аскеров.

За оцінками Фазіля Аскерова, з травня по вересень 2024 року в Одесі зупинилося на нічліг близько 500-600 тисяч туристів. Якщо враховувати також зимовий і весняний періоди, загальна цифра може сягати 800-900 тисяч осіб. За тих самих умов у «доковідні» часи Одесу за сезон відвідувало до двох мільйонів туристів.

Як змінилися ціни на житло в Одесі

Ціни на житло, за словами Аскерова, загалом залишилися на рівні довоєнних часів. У деяких випадках – навіть знизилися, особливо в гривневому еквіваленті.

Наприклад, якщо до війни ніч у готелях Одеси коштувала близько 100 доларів, то тепер туристи можуть знайти номери за 35-50 доларів. Фазіль підкреслив, що є «межа прибутковості», нижче за яку ціни опуститися не можуть, інакше готелі працюватимуть у збиток.

Які готелі в Одесі вибирають туристи

Насамперед туристи вибирають дорогі готелі. Попит зумовлений високим рівнем інфраструктури та комфорту. Люди, які раніше виїжджали за кордон, тепер залишаються в Україні, і, як результат, дорогі готелі в Одесі виявилися більш завантаженими, ніж готелі середнього сегмента».

Аскеров також зазначив, що кількість короткострокової оренди житла в Одесі скоротилася приблизно втричі порівняно з довоєнним періодом. Це пов’язано з тим, що багато квартир, які раніше здавали подобово, тепер використовують для довгострокової оренди переселенці з тимчасово окупованих територій і тих, де тривають бойові дії, а також жителі, які переїхали до Одеси з інших регіонів України.

Таким чином, Одеса залишається важливим туристичним центром України навіть в умовах війни. Завдяки підтримці туристів, багато готелів і підприємств міста змогли вижити і продовжити свою роботу.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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