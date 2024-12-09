Сколько в 2024 году стоит бюджетный отдых в Одессе на Новый год

Как отметил эксперт, значительная часть жилья зимой не работает из-за сезонности. Однако крупнейшие отели предлагают праздничные программы, выступления артистов, концерты и другие активности. Это влияет на стоимость проживания, которая может быть несколько выше из-за дополнительных расходов на организацию мероприятий.

По данным сервиса Booking, самое дешевое проживание в Одессе предлагают хостелы, где ночь в общем номере стоит от 305 грн с человека. Двухместные номера в центре или у моря стартуют от 450 грн, а проживание в отелях — от 600 грн. Смартквартиры обойдутся минимум в 594 грн за сутки, а жилье ближе к морю — от 800 грн.

Добраться до Одессы можно на поезде: билеты на интерсити из Киева стоят около 550 грн за II класс, а стоимость купе в ночных поездах стартует от 820 грн. Для пассажиров из Винницы плацкарт стоит около 250 грн, купе — 280 грн, а интерсити — 400 грн за II класс.

Эксперт также посоветовал заблаговременно бронировать жилье через проверенные платформы, поскольку на праздники активизируются мошенники. Также следует выбирать варианты с укрытием из-за рисков воздушных тревог в регионе.

Кроме того, в Одессе на новогодние дни запланирован ряд культурных мероприятий: в театрах пройдут спектакли, а в филармонии — концерты классической музыки. Стоимость билетов на такие события стартует от 200 грн.

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