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Сів за кермо п’яним та вбив двох жінок: подробиці ДТП на Одещині

Сів за кермо п’яним та вбив двох жінок: подробиці ДТП на Одещині

Увечері суботи, 23 грудня 2023 року, у селі Коси Подільського району Одеської області сталася смертельна автопригода, винуватцем якої став п’яний водій легковика.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «ВАЗ», рухаючись вулицею села, скоїв наїзд на двох жінок, які йшли уздовж дороги. Травми потерпілих були несумісні з життям, обидві загинули дома події.

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Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він сів за кермо нетверезим.

Наразі в поліції встановлюють повні обставини ДТП. Вирішується питання затримання винуватця смертельної події.

Нагадаємо, за водіння в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель людей (ч. 4 ст. 286-1 ККУ) в Україні передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

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