Сел за руль пьяным и убил двух женщин: подробности ДТП на Одесчине

Вечером субботы, 23 декабря 2023 года, в селе Косы Подольского района Одесской области произошло смертельное автопроисшествие, виновником которого стал пьяный водитель легковушки.
Об этом сообщили в областном управлении полиции.
Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по улице села, совершил наезд на двух женщин, которые шли вдоль дороги. Травмы потерпевших были несовместимы с жизнью, обе погибли на месте происшествия.
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Проверка водителя на состояние опьянения показала, что он сел за руль нетрезвым.
Сейчас в полиции устанавливают полные обстоятельства ДТП. Решается вопрос о задержании виновника смертельного происшествия.
Напомним, за воздение в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель людей (ч. 4 ст. 286-1 УК) в Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 7 до 10 лет.
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