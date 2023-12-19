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На виїзді з Одеси мікроавтобус на смерть збив пішохода

На виїзді з Одеси мікроавтобус на смерть збив пішохода

У понеділок увечері недалеко від Клеверного мосту, на трасі Київ-Одеса трагічно загинув чоловік-пішохід – його збив легковий автомобіль.

Як повідомили у Головному управлінні поліції Одеської області, смертельна аварія сталася близько 18 години 18 грудня.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автомобіля Fiat Ducato, не доїжджаючи до конюшинного мосту, наїхав на чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому для цього місці.

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На місце події викликали медиків, але, на жаль, потерпілий від травм помер у кареті швидкої допомоги.

Водія перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження слідчі помістили автомобіль на арештмайданчик і призначили низку експертиз.

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