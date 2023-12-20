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На трасі Одеса-Рені сталося три ДТП: є загиблі, проїзд утруднений

На трасі Одеса-Рені сталося три ДТП: є загиблі, проїзд утруднений

Увечері, 19 грудня, на трасі Одеса-Рені внаслідок аварій загинули два пішоходи. Сьогодні – внаслідок зіткнення трьох фур на одній із дільниць ускладнено рух.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції на Одещині.

Сьогодні між Саратою і Миколаївкою-Новоросійською водій вантажівки, рухаючись у бік Ізмаїла, зіткнувся з двома вантажівками, що рухалися попереду.

Внаслідок аварії водій отримав травми та був доставлений до лікарні.

Наразі на місці події працюють співробітники територіального відділення поліції.

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На даній ділянці дороги ускладнено рух – транспорт пускають по одній смузі. Рух регулюють правоохоронці.

Щодо ДТП, що сталася увечері, 19 грудня, поліцейські попередньо встановили: водій автопоїзду поблизу села Спаське наїхав на літнього чоловіка, коли той переходив дорогу. Постраждалий загинув на місці пригоди.

Ще одна ДТП сталася вчора між селами Новосільське та Нова Некрасівка. Встановлено, що водій легкового автомобіля здійснив наїзд на чоловіка похилого віку, коли той вийшов на проїжджу частину дороги в невстановленому місці.

Поліцейські перевірили водіїв на стан сп’яніння, вони були тверезими.

У рамках розпочатих кримінальних проваджень поліцейські призначили низку експертиз. Усі обставини події встановлюються.

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