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Під Білгородом-Дністровським Chevrolet збив на смерть пішохода

Під Білгородом-Дністровським Chevrolet збив на смерть пішохода

Увечері суботи, 9 грудня 2023 року, у селі Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області трагічно загинув чоловік-пішохід – його збив легковий автомобіль.

Як розповіли в обласному управлінні поліції, того вечора близько 19:00 година чоловік перебігав дорогу в недозволеному для цього місці, неподалік пішохідного переходу, коли на нього наїхав автомобіль Chevrolet.

Від отриманих травм потерпілий помер у кареті швидкої допомоги. Поліцейські перевірили водія на стан сп’яніння, він був тверезий.

Слідство продовжується.

Як повідомлялося, увечері п’ятниці, 8 грудня, в Одесі на вулиці Сегедській водій легкового автомобіля наїхав на 10-річного хлопчика, коли той переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

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