На Одещині з каналу дістали автомобіль: є загиблі (фото) (доповнено)

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області

Про те, що потрібна допомога щодо вилучення легкового автомобіля з каналу, рятувальникам повідомили поліцейські.

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Рятувальники, які прибули на місце, за допомогою буксирувального троса вилучили розбитий «Nissan» з каналу глибиною 2 м.

Неподалік були виявлені тіла двох загиблих: жінки 1982 року народження та чоловіки 1987 року народження.

Усі деталі події встановлюють правоохоронці.

Від ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 рятувальники.

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В обласній поліції повідомили, що автопригода сталася 14 грудня.

На спецлінію «102» надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік кілька днів тому виїхав з дому своїм автомобілем і досі не повернувся.

Поліцейські негайно розпочали пошуки зниклого. Опитавши людей, правоохоронці з’ясували, що розшукуваного востаннє бачили біля місцевої водойми 13 грудня. Під час огляду каналу сьогодні вранці поліцейські виявили у воді автомобіль, який належав зниклому. В автомобілі знаходилися тіла власника авто та його знайомої односельчанки.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій не впорався з керуванням, виїхав із траси та в’їхав у водойму.