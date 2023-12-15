На Одещині з каналу дістали автомобіль: є загиблі (фото) (доповнено)

Сьогодні, 15 грудня, в Ізмаїльському районі між селами Кислиця та Стара Некрасівка з каналу дістали автомобіль та двох загиблих. Попередньо сталася ДТП.
Про це повідомляє ДСНС в Одеській області
Про те, що потрібна допомога щодо вилучення легкового автомобіля з каналу, рятувальникам повідомили поліцейські.
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Рятувальники, які прибули на місце, за допомогою буксирувального троса вилучили розбитий «Nissan» з каналу глибиною 2 м.
Неподалік були виявлені тіла двох загиблих: жінки 1982 року народження та чоловіки 1987 року народження.
Усі деталі події встановлюють правоохоронці.
Від ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 рятувальники.
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В обласній поліції повідомили, що автопригода сталася 14 грудня.
На спецлінію «102» надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її чоловік кілька днів тому виїхав з дому своїм автомобілем і досі не повернувся.
Поліцейські негайно розпочали пошуки зниклого. Опитавши людей, правоохоронці з’ясували, що розшукуваного востаннє бачили біля місцевої водойми 13 грудня. Під час огляду каналу сьогодні вранці поліцейські виявили у воді автомобіль, який належав зниклому. В автомобілі знаходилися тіла власника авто та його знайомої односельчанки.
Попередньо правоохоронці встановили, що водій не впорався з керуванням, виїхав із траси та в’їхав у водойму.