Фельдшер екстренки наводив ракети на Одеську область – справа пішла до суду

Про це повідомили сьогодні у прес-службі СБУ та Одеської обласної прокуратури.

Згідно з матеріалами справи, 39-річний фельдшер місцевої станції екстреної медичної допомоги був завербований співробітником ФСБ РФ. Для виконання завдань куратора він передавав координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби України на території Ізмаїльського району, а також надавав відомості про локацію вогневих позицій ППО, що захищає повітряний простір південного регіону.

У ході досудового розслідування встановлено, що обвинувачений збирав розвідувальну інформацію під час поїздок прибережною територією, зокрема під час викликів швидкої допомоги. Отримані відомості зрадник відображав на гугл-карті, а потім надсилав скріншоти своєму куратору з ФСБ за допомогою одного з месенджерів.

Як винагороду за свої «послуги» ворожий агент розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

Отримані дані окупанти використали для підготовки нових та коригування повторних ударів по території Подунав’я Одеської області.

Російського агента затримали у серпні минулого року.

Наразі обвинувальний акт щодо затриманого направлено до суду. Його звинувачують за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.

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