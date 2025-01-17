В Измаиле задержали российского шпиона
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це повідомляє телеграм-канал «Одеське життя».

Як повідомили у Службі безпеки, 26-річний місцевий безробітний, якого ворог завербував через Телеграм-канали з пошуку «легких» заробітків, погодився за гроші передавати інформацію про військові об’єкти на території Ізмаїлу.

Для конспірації агент відростив собі довге волосся і видавав себе за дівчину. Він Маскуючись під дівчину, він фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати. Серед потенційних цілей ворога були пункти базування ЗСУ, СБУ та прикордонників.

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Правоохоронці своєчасно викрили агента та затримали за місцем проживання.
У мобільному телефоні чоловіка виявлено докази розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Ізмаїльчанину повідомили про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та взяли під варту. Йому загрожує довічне ув’язнення.

 

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