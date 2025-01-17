Про це повідомляє телеграм-канал «Одеське життя».

Як повідомили у Службі безпеки, 26-річний місцевий безробітний, якого ворог завербував через Телеграм-канали з пошуку «легких» заробітків, погодився за гроші передавати інформацію про військові об’єкти на території Ізмаїлу.

Для конспірації агент відростив собі довге волосся і видавав себе за дівчину. Він Маскуючись під дівчину, він фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати. Серед потенційних цілей ворога були пункти базування ЗСУ, СБУ та прикордонників.

Правоохоронці своєчасно викрили агента та затримали за місцем проживання.

У мобільному телефоні чоловіка виявлено докази розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Ізмаїльчанину повідомили про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та взяли під варту. Йому загрожує довічне ув’язнення.