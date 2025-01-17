Про це повідомляє телеграм-канал «Одеське життя».
Як повідомили у Службі безпеки, 26-річний місцевий безробітний, якого ворог завербував через Телеграм-канали з пошуку «легких» заробітків, погодився за гроші передавати інформацію про військові об’єкти на території Ізмаїлу.
Для конспірації агент відростив собі довге волосся і видавав себе за дівчину. Він Маскуючись під дівчину, він фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати. Серед потенційних цілей ворога були пункти базування ЗСУ, СБУ та прикордонників.
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Правоохоронці своєчасно викрили агента та затримали за місцем проживання.
У мобільному телефоні чоловіка виявлено докази розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.
Ізмаїльчанину повідомили про підозру в державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України та взяли під варту. Йому загрожує довічне ув’язнення.