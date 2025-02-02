Таким образом военная контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку России получить актуальные данные о Силах обороны Украины в акватории Черного моря, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, задержан агент ФСБ, который разведывал пункты базирования и маршруты движения кораблей ВСУ вблизи Одесского морского порта.

«По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки боевых операций в морской зоне с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе. Чтобы направить вражеское оружие в обход украинского ПВО, агент получил дополнительную задачу: выявить огневые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны. Как установило расследование, для сбора разведданных предатель объезжал побережье областного центра на собственном авто и скрыто делал фото и фиксировал геолокацию военных объектов на телефон», – рассказали в пресс-службе.

Собранные сведения агент передавал через мессенджер своему российскому куратору,

В СБУ установили личность и другие персональные данные агента и задержали его у него дома в Одессе – предателем оказался 37-летний безработный одессит, попавший в поле зрения оккупантов, когда искал на Телеграмм-каналах способ быстро заработать.

Теперь его подозревают в совершении госизмены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также, как сообщается, Служба безопасности провела комплексные меры по обеспечению позиций Сил обороны в южном регионе.

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