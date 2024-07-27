Що за сморід накриває Одесу ночами?

На початку липня «Одеське життя» вже писало про те, що мешканці різних районів Одеси почали масово скаржитися на неприємний смердючий запах. Тоді біолог пояснив це тим, що сильний сморід зумовлений різким підвищенням температури. Але зараз спека трохи спала, а сморід відновився.
«Смердить до нудоти»
Так, одесити (уже не вперше) почали скаржитися на нестерпний запах як цієї ночі, так і днями раніше. Але найбільш смердючий, до нудоти, запах відчувався у Київському та Хаджибейському районах міста.
Ось що пишуть городяни у соцмережах:
«Вночі на нашому хуторі, на Таїрова, щось відбувалося. Таке було вперше: о 2:30 десь пішов запах каналізації та застійної води, до нудоти, смерділо скрізь… Це все висіло у повітрі з усіх боків будинку. Години через півтори пішла гар. Ми подумали, що щось прилетіло на очисні споруди…
У нас вже кілька днів поспіль вночі-вранці страшний сморід. Вибачте, до нудоти. Це на площі Толбухіна…
Щось л…ном дуже сильно смердить, аж очі виїдає (біля Сіті-центру).
У районі 4:30 на Таїрова (7-а Люстдорфська дорога, Костанді, Львівська) стало просто нестерпно смердіти тванню/болотом/каналізацією. Аж нудить, втекти від запаху не можна. Не знаю, як у інших районах».
При цьому місцеві жителі пропонують найрізноманітніші версії походження цієї вони – від риби, що гниє на берегах лиманів до викидів сірководню або отруйних хімікатів.
У той же час когось дивує, що неприємний запах зазвичай дається взнаки в основному ночами:
«Щодо вони в місті. Передбачається, що це запах від лиманів, де померло багато риби, і це запах іде звідти. Але чому практично завжди смердить лише вночі? Тільки вночі міняється напрям вітру чи що? І чому ніхто не займається утилізацією цієї дохлої риби, якщо сморід через це? Як ловити рибалки з трьома рибами і судити за браконьєрство, рибнагляд тут як тут, а екологічну катастрофу вони не бачать? До речі, мої родичі мешкають біля Хаджибейського лиману не далеко, і там такої вони немає. За порадами в Алтестово було поховання дуста, може це смердить він? Так наша ОВА звітувала про утилізацію цих хімікатів, або вони щось інше утилізували за купу. Просто сил уже немає цей сморід терпіти і спати із зачиненими вікнами, хоч протигаз одягай».
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Сморід в Одесі: думка фахівців
У свою чергу, відомий одеський еколог, голова громадської організації «Зелений лист» Владислав Балінський розглядає й інші версії.
«Це в принципі не унікальна ситуація, сморід спостерігається вже кілька тижнів, зараз вона стала сильнішою. Переважне напрям вітру останніми днями у бік моря, тобто. причина справді може бути в Хаджибейському лимані. Крім того, цей запах може виходити від станції біоочищення «Північна» – вона також знаходиться в тій стороні. Не можна виключати і сірководень, що піднявся із глибини Чорного моря. Потрібний ретельний моніторинг, щоб встановити справжні причини явища»,
– цитує вченого видання «Думська».
Що ж до запаху сірководню, то, як зазначають фахівці, зазвичай він накочує при різкому підвищенні температури і породжує легку паніку.
Компетентні органи ситуацію поки не коментують, а в мерії заявили, що хімічні показники складу повітря в нормі, тоді як моніторинг якості повітря, яке проводять екологи колишнього Гідромету (нині це факультет університету ім. Мечникова) показує перевищення гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту, причому концентрація постійно росте.
А ось професор кафедри метеорології та кліматології університету імені Мечникова Сергій Степаненко заявляє, що нічого надзвичайного не відбувається.
«Це говорить про те, що у нас сильний автотрафік, зношені двигуни та низька якість бензину. Таке перевищення ГДК не критично, приємного мало, але особливої небезпеки для здоров’я це не становить, адже це не в півтора і не вдвічі»,
– заспокоює вчений.
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