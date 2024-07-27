Що за сморід накриває Одесу ночами?

«Смердить до нудоти»

Так, одесити (уже не вперше) почали скаржитися на нестерпний запах як цієї ночі, так і днями раніше. Але найбільш смердючий, до нудоти, запах відчувався у Київському та Хаджибейському районах міста.

Ось що пишуть городяни у соцмережах:

«Вночі на нашому хуторі, на Таїрова, щось відбувалося. Таке було вперше: о 2:30 десь пішов запах каналізації та застійної води, до нудоти, смерділо скрізь… Це все висіло у повітрі з усіх боків будинку. Години через півтори пішла гар. Ми подумали, що щось прилетіло на очисні споруди…

У нас вже кілька днів поспіль вночі-вранці страшний сморід. Вибачте, до нудоти. Це на площі Толбухіна…

Щось л…ном дуже сильно смердить, аж очі виїдає (біля Сіті-центру).

У районі 4:30 на Таїрова (7-а Люстдорфська дорога, Костанді, Львівська) стало просто нестерпно смердіти тванню/болотом/каналізацією. Аж нудить, втекти від запаху не можна. Не знаю, як у інших районах».

При цьому місцеві жителі пропонують найрізноманітніші версії походження цієї вони – від риби, що гниє на берегах лиманів до викидів сірководню або отруйних хімікатів.

У той же час когось дивує, що неприємний запах зазвичай дається взнаки в основному ночами:

«Щодо вони в місті. Передбачається, що це запах від лиманів, де померло багато риби, і це запах іде звідти. Але чому практично завжди смердить лише вночі? Тільки вночі міняється напрям вітру чи що? І чому ніхто не займається утилізацією цієї дохлої риби, якщо сморід через це? Як ловити рибалки з трьома рибами і судити за браконьєрство, рибнагляд тут як тут, а екологічну катастрофу вони не бачать? До речі, мої родичі мешкають біля Хаджибейського лиману не далеко, і там такої вони немає. За порадами в Алтестово було поховання дуста, може це смердить він? Так наша ОВА звітувала про утилізацію цих хімікатів, або вони щось інше утилізували за купу. Просто сил уже немає цей сморід терпіти і спати із зачиненими вікнами, хоч протигаз одягай».

Сморід в Одесі: думка фахівців

У свою чергу, відомий одеський еколог, голова громадської організації «Зелений лист» Владислав Балінський розглядає й інші версії.

«Це в принципі не унікальна ситуація, сморід спостерігається вже кілька тижнів, зараз вона стала сильнішою. Переважне напрям вітру останніми днями у бік моря, тобто. причина справді може бути в Хаджибейському лимані. Крім того, цей запах може виходити від станції біоочищення «Північна» – вона також знаходиться в тій стороні. Не можна виключати і сірководень, що піднявся із глибини Чорного моря. Потрібний ретельний моніторинг, щоб встановити справжні причини явища»,

– цитує вченого видання «Думська».

Що ж до запаху сірководню, то, як зазначають фахівці, зазвичай він накочує при різкому підвищенні температури і породжує легку паніку.

Компетентні органи ситуацію поки не коментують, а в мерії заявили, що хімічні показники складу повітря в нормі, тоді як моніторинг якості повітря, яке проводять екологи колишнього Гідромету (нині це факультет університету ім. Мечникова) показує перевищення гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту, причому концентрація постійно росте.

А ось професор кафедри метеорології та кліматології університету імені Мечникова Сергій Степаненко заявляє, що нічого надзвичайного не відбувається.

«Це говорить про те, що у нас сильний автотрафік, зношені двигуни та низька якість бензину. Таке перевищення ГДК не критично, приємного мало, але особливої ​​небезпеки для здоров’я це не становить, адже це не в півтора і не вдвічі»,

– заспокоює вчений.

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