Одесити скаржаться на смердючий запах: у чому причина?

Варто нагадати, що літній сморід вже став звичайним для Одеси явищем останніх років двадцять. Як правило, воно спостерігається при різкому підвищенні температури і завжди породжує легку паніку у городян.

При цьому, зазначає Віктор Развожаєв, різні служби багаторазово перевіряли склад повітря, але нічого не знаходили.

За словами біолога, сильний сморід, на який масово скаржаться одесити, обумовлений різким підвищенням температури.

«Насправді все просто. За певних співвідношень температури, атмосферного тиску та вологості над Одесою утворюється своєрідний ковпак, який «закриває» повітря. І всі випари – від лиманів, сміттєзвалищ, моря, нафтобаз – все концентрується і дає такий ефект. Ймовірно, що феномен пов’язані з радикальною зміною рози вітрів, яке, своєю чергою, обумовлено безсистемним висотним будівництвом. Те, що вітри в Одесі змінили напрямки, фіксували багато дослідників, проте поки що системної роботи з цього приводу ніхто не написав», – цитує слова біолога «Думська».

Таким чином, зазначає фахівець, особливої ​​шкоди цей сморід не несе і точно не є смертельним.

«Так, поєднання умов, які його породили, можуть створити проблеми для людей із захворюваннями дихальної системи, сердечників та інших. Але це точно не хімічна атака», – пояснює Развожаєв.

За його словами, неприємний ефект може тривати щонайменше до середини липня.

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