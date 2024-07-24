У Хаджибейському лимані масово гине бичок і піленгас

У Хаджибейському лимані масово гине бичок і піленгас

У Хаджибейському лимані продовжує масово гинути риба: короп, бичок, білий амур, товстолоб і піленгас. Причиною мору фахівці називають аномальну спеку, яка сильно прогріває воду.

Так, сьогодні, 24 липня, держінспекторами Одеського рибоохоронного патруля виявлено замор риби на Хаджибейському лимані в районі дамби об’їзної дороги.

Основну масу становить молодь коропа вагою в середньому 70 г і бичок розміром 7-10 см. Також трапляються поодинокі екземпляри коропа вагою до 1 кг, піленгаса середнього розміру і молоді білого амура середньою вагою 70 г.

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Раніше держінспектори Одеського рибоохоронного патруля виявили масовий замор риби в Хаджибейському лимані поблизу Паліївки.

Кількість загиблої риби, яку вдалося порахувати, становила понад 10 тисяч екземплярів. Здебільшого, це піленгас середнього розміру близько 45 см.

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Повідомляється, що про ці факти поінформовано екологів, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області та місцеві органи влади.

Фахівцями екологами проведено відбір проб води. За результатами огляду складено акт.

Раніше проби води в Хаджибейському лимані засвідчили перевищення гранично допустимих концентрацій за азотом амонійним у 66 разів і зниження розчинного кисню в 1,3 раза внаслідок високої температури повітря.

 

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