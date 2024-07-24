У Хаджибейському лимані масово гине бичок і піленгас

Так, сьогодні, 24 липня, держінспекторами Одеського рибоохоронного патруля виявлено замор риби на Хаджибейському лимані в районі дамби об’їзної дороги.

Основну масу становить молодь коропа вагою в середньому 70 г і бичок розміром 7-10 см. Також трапляються поодинокі екземпляри коропа вагою до 1 кг, піленгаса середнього розміру і молоді білого амура середньою вагою 70 г.

Раніше держінспектори Одеського рибоохоронного патруля виявили масовий замор риби в Хаджибейському лимані поблизу Паліївки.

Кількість загиблої риби, яку вдалося порахувати, становила понад 10 тисяч екземплярів. Здебільшого, це піленгас середнього розміру близько 45 см.

Повідомляється, що про ці факти поінформовано екологів, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області та місцеві органи влади.

Фахівцями екологами проведено відбір проб води. За результатами огляду складено акт.

Раніше проби води в Хаджибейському лимані засвідчили перевищення гранично допустимих концентрацій за азотом амонійним у 66 разів і зниження розчинного кисню в 1,3 раза внаслідок високої температури повітря.