Одесі загрожує формальдегід у повітрі: як медики посперечалися з екологами

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу опублікувала дані отримані з пунктів гідрометеорологічних спостережень Державної служби надзвичайних ситуацій України за 2023 рік.

З них випливає, що в містах Миколаїв та Одеса середньодобові показники концентрації формальдегіду в повітрі часто вищі за 2,5 від гранично-допустимої концентрації, яка становить 0,003 мг/м3.

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Яку небезпеку здоров’ю несе формальдегід

Тривалий вплив помірних концентрацій формальдегіду може призвести до розвитку респіраторних проблем і виникнення алергічних проявів. У великих концентраціях формальдегід може збільшувати ризик новоутворень дихальних шляхів.

Головними антропогенними джерелами формальдегіду є ТЕС, ТЕЦ, промислові підприємства, сміттєспалювальні установки та двигуни внутрішнього згоряння автомобілів.

Дерева та екологічний транспорт рятують повітря

Дерева знижують рівень формальдегіду в повітрі шляхом очищення повітря від забруднювачів. Дерева поглинають формальдегід своїм листям, стовбурами і корінням, а також перетворюють його на безпечні речовини за допомогою фотосинтезу і метаболізму. За даними досліджень, дерева можуть знизити концентрацію формальдегіду в повітрі на 7-23%.

Необхідно більше уваги приділяти моніторингу стану повітря, шукати шляхи зменшення антропогенного навантаження на екосистему і дбайливо ставитися до кожного дерева в містах, не допускаючи безпідставного знищення зелених насаджень.

Мова тут про те, що перераховані підприємства, такі як ТЕЦ, ТЕС, сміттєспалювальні заводи, мають бути виведені за межі міст.

Також викиди автомобілів мають відповідати сучасним екологічним нормам, а в перспективі самі мають замінюватися на машини з електричними та гібридними двигунами. Це ж стосується і громадського транспорту. Необхідно обмежувати в’їзд у місто великих вантажівок.

Який стан одеського повітря зараз

Підвищений вміст формальдегіду спостерігається в повітрі міст не завжди. Наприклад, за даними Одеського центру контролю і профілактики захворювань, 17 лютого було проведено 98 контрольних замірів в Одесі, Чорноморську, Южному, Болградському та Білгород-Дністровському районах.

Усі вони показали, що наразі вміст формальдегіду в нормі (від 0,0046 мг/м.куб. до 0,012 мг/м.куб.).

При цьому в Центрі спростували дані екологів і заявили, що за даними моніторингу за минулий рік, середній показник вмісту формальдегіду відповідав гігієнічним нормам і становив від 0,01 мг/м.куб. до 0.035 мг/м.куб.

Хто правий, екологи, які б’ють на сполох, чи медики, які запевняють, що небезпеки немає, розібратися складно. І та й інша сторона спираються на дані спостережень, ось тільки вони у них різні.

А одеситам хочемо нагадати, що якість повітря в місті можна дізнатися на спеціальній онлайн карті.