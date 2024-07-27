Что за вонь накрывает Одессу по ночам?

«Воняет до тошноты»

Так, одесситы (уже не в первый раз) начали жаловаться на невыносимый запах как этой ночью, так и днями ранее. Но наиболее зловонный, до тошноты, запах ощущался в Киевском и Хаджибейском районах города.

Вот что пишут горожане в соцсетях:

«Ночью на нашем хуторе, на Таирова, что-то происходило. Такое было впервые: в 2:30 где-то пошел запах канализации и застойной воды, до тошноты, воняло везде… Это все висело в воздухе со всех сторон дома. Часа через полтора пошла гарь. Мы подумали, что что-то прилетело на очистные сооружения…

У нас уже несколько дней подряд ночью-утром страшная вонь. Простите, до тошноты. Это на площади Толбухина.

Что-то г…ом очень сильно воняет, аж глаза выедает (возле Сити-центра).

В районе 4:30 на Таирова (7-я Люстдорфской дороги, Костанди, Львовская) стало просто несносно вонять тиной/болотом/канализацией. Аж тошнит, сбежать от запаха нельзя. Не знаю, как по другим районам».

При этом местные жители предлагают самые разные версии происхождения этой вони – от рыбы, гниющей на берегах лиманов до выбросов сероводорода или ядовитых химикатов.

В то же время кого-то удивляет, что неприятный запах как правило дает о себе знать в основном по ночам:

«Насчет вони в городе. Предполагается, что это запах от лиманов, где умерло много рыбы и это запах идет оттуда. Но почему практически всегда воняет только ночью? Только ночью меняется направление ветра или что? И почему никто не занимается утилизацией этой дохлой рыбы, если вонь из-за этого? Как ловить рыбака с тремя рыбами и судить за браконьерство, рыбнадзор тут как тут, а экологическую катастрофу они не видят? К слову, мои родственники живут возле Хаджибейского лимана не далеко, и там такой вони нет. При советах в Алтестово было захоронение дуста, может это воняет он? Так наша ОВА отчитывалась об утилизации этих химикатов, или они что-то другое утилизировали за кучу. Просто сил уже нет эту вонь терпеть и спать с закрытыми окнами, хоть противогаз надевай».

Зловоние в Одессе: мнение специалистов

В свою очередь известный одесский эколог, глава общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский рассматривает и другие версии.

«Это в принципе не уникальная ситуация, вонь наблюдается уже несколько недель, сейчас она стала сильнее. Преобладающее направление ветра в последние дни в сторону моря, т.е. причина действительно может быть в Хаджибейском лимане. Кроме того, этот запах может исходить от станции биоочистки «Северная» – она также находится в той стороне. Нельзя исключать и сероводород, поднявшийся из глубины Черного моря. Необходим тщательный мониторинг, чтобы установить истинные причины явления»,

– цитирует ученого издание «Думская».

Что же касается запаха сероводорода, то, как отмечают специалисты, обычно он накатывает при резком повышении температуры и всегда порождает легкую панику.

Компетентные органы ситуацию пока не комментируют, а в мэрии заявили, что химические показатели состава воздуха в норме, тогда как мониторинг качества воздуха, который проводят экологи бывшего Гидромета (нынче это факультет университета им. Мечникова) показывает превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота, причем концентрация постоянно растет.

А вот профессор кафедры метеорологии и климатологии университета имени Мечникова Сергей Степаненко заявляет, что ничего из ряда вон выходящего не происходит.

«Это говорит о том, что у нас сильный автотрафик, изношенные двигатели и низкое качество бензина. Такое превышение ПДК не критично, приятного мало, но особой опасности для здоровья это не представляет, это ведь не в полтора и не в два раза»,

– успокаивает ученый.

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