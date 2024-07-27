Собаки-рятувальники в Одесі: де їх навчають та як приєднатися зі своїм улюбленцем (відео)

«Наша громадська організація існує з 2020 року. В нас різні напрямки роботи з підготовки службових та інших навичок собак, але так сталося через війну, що наразі основний – це пошукова служба. В нас тренуються собаки, які наші, службові, є собаки мисливських порід, також проходять навчання собаки декоративних порід – всі дуже різні, у всіх свої характери та здібності.

Розпочинали ми роботу свого часу з тренування захисту та охорони, для тих, хто не знається в темі, хочу пояснити, що пошукові роботи та захисні – це різні здібності собак, яких ми навчаємо, це й різні підходи в роботі з собаками. Собака, яка пройшла підготовку на захист та охорону, не може займатися пошуком, бо в собаки-рятувальника не повинно бути жодної агресії, жодної», – розповіла «Одеському життю» Дар’я Бучнова, інструктор-кінолог громадської організації «Центр службового собаківництва Страж».

Чи будь-яка тварина може стати рятувальником?

За словами кінолога, зазвичай до рятувальних робіт залучають собак порід: німецька вівчарка, бельгійська вівчарка та її підвід – вівчарка малінуа, коргі, лабрадор, спанієль. Собаки-рятувальники завжди дуже доброзичливі до людей, в них має бути міцне здоров’я та міцна нервова система. Крім того, рятувальники мають пройти спеціальну атестацію, тільки тоді вони можуть допускатися до рятувальних робіт.

«До нас може прийти тренувати свою собаку будь-яка людина, ми з радістю допоможемо, та собака з володарем пройдуть загальний курс послуху, але якщо на меті у людини допомагати своїй країні і залучатися до реальних пошукових робіт, то потрібна собака службової породи. Це, на жаль, не може бути метис (*безпородна собака, – ред.), тому що в метиса слабка нервова система. Собака обов’язково проходить тестування, якщо йдеться про службу та її службові спроможності», – пояснила Дар’я.

Як собак навчають шукати людей?

Щодня собак тренують на послух, вони мають слухати команди свого господаря. Декілька разів на тиждень в центрі намагаються виїжджати на тренування з пошуку. Для цього використовують завжди натуральні та, по можливості, нові локації – занедбані будівлі, завали, лісосмуги, щоб собака навчився почувати себе впевнено у реальних умовах.

«Для пошукових робіт ми обрали нових собак. Це малінуа, бельгійська вівчарка, в нас є лабрадори, кокер-спанієлі, що тренуються постійно. Саме вони першими приходять на допомогу, якщо вона термінова потрібна», – відмітила інструктор.

Що хочемо додати, тренування собак проходять не тільки в межах Одеського регіону, а й всією Україною. Також інструктори зі своїми вихованцями їздять й на міжнародні тренування, зокрема, у Німеччину.

«Я приїхала з Павлограда вчитися до Одеси і почала вже тут працювати, на зараз два роки я в одеській команді. Ми розвиваємо цю справу пошуку кожного дня, співпрацюємо з ДСНС, в нас є меморандум, при якому ДСНС нас викликають, коли ми потрібні. Наприклад, якщо зникла дитина чи літня людина, або десь місце прильоту в житловий будинок, то нас залучають до пошуків. Саме Хакус, мій пес, залучався вже до двох пошуків на місцях прильоту», – розповіла Дарина Титаренко, інструктор-кінолог Центр «Страж».

За словами Дарини, зазвичай за закликом на допомогу виїжджають три чи чотири собаки, все залежить від обставин, всі інші продовжують готуватися. Всього на зараз в Центрі служать сім собак-рятувальників.

«Ми не можемо взяти на пошук собак, в яких ми не впевнені. У реальних умовах пошуку у собаки дуже велике навантаження й фізичне, й психологічне, тому в першу чергу виїжджають ті, хто добре знає свою справу та зможуть відпрацювати те, що необхідно», – додала Дарина.

Поки ми записували інтерв’ю, собаки продовжували роботу: шукати людей! Щоб в самих складних умовах змогти швидко прийти на допомогу та врятувати життя!

«Молодець! Ти мене знайшов!»

«Бравушкі! Супер! Молодець, Мотєчка, молодець!», – лунало з тренувального майданчика та люди обіймали своїх волохатих рятувальників.

Собаки-рятувальники шукають живих людей, орієнтуючись на їхнє дихання. Іноді заважає шум, сторонні запахи, відсутність руху повітря, але для справжніх рятувальників це не перешкода.

Текст та відео Ольга Леманн