Одеська область позбулася сотні тонн небезпечної речовини, що пролежала понад чотири десятки років

Одеська область позбулася сотні тонн небезпечної речовини, що пролежала понад чотири десятки років

Ліквідатори спалили останні залишки небезпечних відходів, що пролежали понад сорок років на Одещині. З жовтня минулого року до цього часу вдалося ліквідувати 477 тонн, а це понад 20 фур отрути.

Про це повідомили в Одеській обласній держадміністрації.

Ця отрута в нашому регіоні перебувала з минулого століття, коли 1979 року поруч з Одесою затонуло судно з дустом на борту.

Ще торік громади Одещини звернулися до начальника обласної військової адміністрації Олега Кіпера з проханням утилізувати небезпечні відходи, що перебували в бункері поблизу Хаджибейського лиману.

дуст

Ліквідатори розкрили деякі могильники і виявили, що мішки з небезпечною речовиною вже були на межі розгерметизації. Як повідомили в Одеській обладміністрації, знешкоджувати взялися дуже вчасно.

Спеціалізоване підприємство утилізувало дуст шляхом спалювання. Учора, 9 липня, ліквідували останні залишки.

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спалювання дусту

“Одещина – перший регіон в Україні, який повністю позбувся пестицидів радянських часів”, – зазначили в ОВА.

спалювання дусту

Нагадаємо, 2024 року в шести районах Одеської області ліквідують звалища з небезпечними хімічними відходами. Це коштуватиме обласному бюджету 14 мільйонів гривень.

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