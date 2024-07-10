Одеська область позбулася сотні тонн небезпечної речовини, що пролежала понад чотири десятки років

Про це повідомили в Одеській обласній держадміністрації.

Ця отрута в нашому регіоні перебувала з минулого століття, коли 1979 року поруч з Одесою затонуло судно з дустом на борту.

Ще торік громади Одещини звернулися до начальника обласної військової адміністрації Олега Кіпера з проханням утилізувати небезпечні відходи, що перебували в бункері поблизу Хаджибейського лиману.

Ліквідатори розкрили деякі могильники і виявили, що мішки з небезпечною речовиною вже були на межі розгерметизації. Як повідомили в Одеській обладміністрації, знешкоджувати взялися дуже вчасно.

Спеціалізоване підприємство утилізувало дуст шляхом спалювання. Учора, 9 липня, ліквідували останні залишки.

“Одещина – перший регіон в Україні, який повністю позбувся пестицидів радянських часів”, – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, 2024 року в шести районах Одеської області ліквідують звалища з небезпечними хімічними відходами. Це коштуватиме обласному бюджету 14 мільйонів гривень.