Одеська область позбулася сотні тонн небезпечної речовини, що пролежала понад чотири десятки років

Ліквідатори спалили останні залишки небезпечних відходів, що пролежали понад сорок років на Одещині. З жовтня минулого року до цього часу вдалося ліквідувати 477 тонн, а це понад 20 фур отрути.
Про це повідомили в Одеській обласній держадміністрації.
Ця отрута в нашому регіоні перебувала з минулого століття, коли 1979 року поруч з Одесою затонуло судно з дустом на борту.
Ще торік громади Одещини звернулися до начальника обласної військової адміністрації Олега Кіпера з проханням утилізувати небезпечні відходи, що перебували в бункері поблизу Хаджибейського лиману.
Ліквідатори розкрили деякі могильники і виявили, що мішки з небезпечною речовиною вже були на межі розгерметизації. Як повідомили в Одеській обладміністрації, знешкоджувати взялися дуже вчасно.
Спеціалізоване підприємство утилізувало дуст шляхом спалювання. Учора, 9 липня, ліквідували останні залишки.
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“Одещина – перший регіон в Україні, який повністю позбувся пестицидів радянських часів”, – зазначили в ОВА.
Нагадаємо, 2024 року в шести районах Одеської області ліквідують звалища з небезпечними хімічними відходами. Це коштуватиме обласному бюджету 14 мільйонів гривень.