Про це повідомляється на сторінці неприбуткової організації «Деколонізація.Україна» у Facebook.

Як зазначають активісти, вони звернули увагу на те, що на будівлі Одеського ліцею №130 по вулиці Миколи Аркаса досі розташована меморіальна дошка афганцю Бевзу Ігорю Анатолійовичу, який загинув у 1984 році з написом «Немає в світі нічого довговічнішого, ніж ім’я справжнього героя».

Текст на меморіальній дошці, встановленій за сприяння Союзу ветеранів Афганістану, говорить, що Ігор Бевз навчався у цій школі з 1971-го по 1981 рік. Він загинув, виконуючи «національний обов’язок» в Афганістані 28 серпня 1984 року.

Наразі, повідомляють «деколонізатори», дошка тимчасово закрита, а після рішення топонімічної комісії її мають демонтувати.

Варто зазначити, що десятки воїнів-афганців з Одеської області, які колись воювали в чужій країні за чужі інтереси, нині мужньо захищають рідну країну від російських агресорів. Про одного з таких героїв розповідало «Одеське життя».

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