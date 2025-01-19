Як повідомили напередодні у прес-службі громадської організації «Деколонізація. Україна», це було зроблено наприкінці грудня 2024 року.

Нагадаємо, раніше у департаменті культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради у відповідь на запит громадських активістів заявили, що оскільки цей пам’ятник не знаходиться на балансі міста, вирішувати питання про його демонтаж відповідно до закону про декомунізацію має керівництво монастиря. І тому департамент звернувся із листом до настоятельки монастиря Серафими Шевчик.

Атомний підводний човен російського флоту «Курськ» затонув у Баренцевому морі 12 серпня 2000 року. Тоді загинули 118 членів екіпажу, серед них двоє вихідців із Одеської області.

Влада РФ довгий час замовчувала ситуацію з «Курськом» і не поспішала рятувати моряків. Пізніше диктатор Путін, який на момент катастрофи відпочивав у Сочі, відповідаючи на запитання американського журналіста, що ж насправді сталося з підводним човном, з усмішкою відповів: «Вона потонула».

Пам’ятну плиту в одеському монастирі встановили у 2005 році з ініціативи Асоціації моряків-підводників імені Марінеско.

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