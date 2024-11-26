В Одесі знову «прикрасили» багатозначним написом пам’ятник маршалові Малиновському – фотофакт

Як виглядав бюст Малиновському сьогодні, зафіксувала кореспондентка «Одеського життя».

Нагадаємо, що це далеко не перший подібний «замах» на цей пам’ятник. Так, на початку лютого одеський художник Ярослав Войцеховський «промаркував» бюст Малиновському свастикою рашистів – літерою Z. Свій вчинок він пояснив бажанням привернути увагу влади до процесу декомунізації, оскільки пам’ятнику «представнику кривавого червоного режиму» в Одесі не місце.

А в березні цього року на бюсті Малиновського з’явився більш «говорящий напис».

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