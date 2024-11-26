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В Одесі знову «прикрасили» багатозначним написом пам’ятник маршалові Малиновському – фотофакт

В Одесі знову «прикрасили» багатозначним написом пам’ятник маршалові Малиновському – фотофакт

Бюст-пам’ятник радянському маршалу Родіону Малиновському на вулиці Преображенській у центрі Одеси знову постраждав від рук невідомих: цього разу на пам’ятнику з’явився напис «Геть ка…па».

Як виглядав бюст Малиновському сьогодні, зафіксувала кореспондентка «Одеського життя».

Бюст Малиновському в Одесі знову розмалювали

Бюст Малиновському в Одесі, напис

Нагадаємо, що це далеко не перший подібний «замах» на цей пам’ятник. Так, на початку лютого одеський художник Ярослав Войцеховський «промаркував» бюст Малиновському свастикою рашистів – літерою Z. Свій вчинок він пояснив бажанням привернути увагу влади до процесу декомунізації, оскільки пам’ятнику «представнику кривавого червоного режиму» в Одесі не місце.

А в березні цього року на бюсті Малиновського з’явився більш «говорящий напис».

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