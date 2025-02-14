Такое решение приняли члены историко-топонимической комиссии Одесского горсовета.

Речь идет о досках, которые рассказывают о событиях 22 апреля 1854 года, когда с британского фрегата «Тигр» была обстреляна Одесса. 12 мая того же года судно село на мель южнее города и было сожжено командой и российской полевой артиллерией.

Раньше тексты на табличках звучали так: «Слава доблестным сынам Отечества — защитникам Одессы», «10 апреля 1854 года корабли англо-французского флота подошли к берегам Одессы и обрушили орудийный огонь на город и порт. Защитники города проявили стойкость и отвагу. Особо отличилась батарея прапорщика А.П. Щеголева», «Эта пушка — военный трофей. Ее вес 250 пудов, а бомбы — 2 пуда 16 фунтов» и «30 апреля 1854 года фрегат «Тигр» зажженный снарядами артиллерии у берегов Среднего фонтана взорвался и затонул».

На заседании комиссии обсуждали не только перевод текстов, но и их содержание. Так, с одной из табличек уберут словосочетание «сынам Отечества», поскольку авторы явно имели в виду Российскую империю, сократив его до «Слава мужественным защитникам Одессы».

Упоминание об англо-французском флоте вызвало дискуссию. Ввиду того, что сегодня эти две страны — союзники Украины, члены комиссии рекомендовали использовать нейтральное сочетание «вражеский флот».

Члены комиссии предлагают такой вариант: «Слава мужнім захисникам Одеси», «10 квітня 1854 року кораблі ворожого флоту підійшли до узбережжя Одеси та обстріляли місто й порт. Захисники міста виявили стійкость та відвагу. Особливо відзначилася батарея прапорщика О.П. Щоголева», «Ця гармата — війсковий трофей, її вага 250 пудів, а бомби — 2 пуда 16 фунтів», «30 квітня 1854 року біля узбережжя Середнього фонтану потонув фрегат «Тигр», уражений снарядами берегової артилерії».



Справка ОЖ

На Думской площади в Одессе пушка была установлена ​​в 1904 году. Местные власти тогда разыскали пушки, которые сняли с британского фрегата “Тигр”, который затонул на мели близ Одессы во время Крымской войны 1853-1856 годов. Одну из них поставили на почетное место напротив здания городской думы как символ мощи русской армии.

В 2004 году орудие отреставрировали украинские специалисты и осуществили сигнальный залп.

В 2022 году областная военная администрация добилась замены доски со словами “Слава русскому оружию”. Новая теперь гласит: «Слава доблестным сынам Отечества — защитникам Одессы».

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