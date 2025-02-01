Славетна історія «Бристоля»

Величний готель почав зводитися наприкінці XIX століття – будівництво тривало з 1898 по 1899 рік. Творцями архітектурного шедевру стали видатні архітектори Олександр Бернардацці та Адольф Мінкус.

Локація була обрана надзвичайно вдало – навпроти Нової купецької біржі (нині – Одеська філармонія) та поруч з будівлею Державного банку. На момент відкриття це була перша чотириповерхова готельна споруда в місті, яка вражала своєю розкішшю.

Заклад швидко здобув славу найпрестижнішого готелю в усій Російській імперії. Назву йому дали на честь австрійського тезки, а вишукані меблі спеціально замовляли в Берліні.

Особливою гордістю «Бристоля» стала інноваційна система опалення від берлінської компанії «Шеффер і Валькер», яка дозволяла гостям самостійно регулювати температуру в кімнатах. Окрім небачених раніше зручностей, постояльцям пропонувалася революційна послуга: автомобіль з особистим водієм.

Після революційних подій заклад перейменували на готель «Красний». У 1921 році тут розміщувався «Опродкомгуб», де на посаді бухгалтера працював майбутній письменник Ілля Ільф.

Визначні гості

Серед найвідоміших мешканців готелю були:

французький літератор Анрі Барбюс , який згодом виступав захисником Самуїла Шварцбарда у справі про вбивство Симона Петлюри;

легендарна авантюристка Софія Блювштейн, відома як «Сонька Золота Ручка»;

американський романіст Теодор Драйзер;

російський письменник Іван Бунін;

американський письменник Джеймс Олдрідж.

Атмосфера готелю надихнула багатьох кінематографістів. Наприклад, тут знімалися культові стрічки «Дежа вю» та «Приморський бульвар».

Сучасність “Бристолю”

З 2002 по 2010 рік будівля, що має статус пам’ятки архітектури, пережила масштабну реконструкцію. Сьогодні «Бристоль» входить до мережі готелів, якою володіють одеські підприємці Борис Кауфман та Олександр Грановський, разом з «Лондонською» в Одесі та «Президент Готелем» у Києві.

Ціни та послуги

За даними платформи Booking.com, місячне проживання для двох осіб у стандартному номері, включно з харчуванням, коштує 127 239 гривень.

Інфраструктура закладу

Готель пропонує 113 вишуканих номерів різних категорій: від «Мансард» до «Президентського Люксу». До послуг гостей – сучасні фітнес-зали, басейни та SPA-комплекс.

На жаль, вся ця розкіш та краса зазнали значних пошкоджень після російського ракетного обстрілу 31 січня 2025 року. Були поранені серед персоналу готелю, але, на щастя, ніхто не загинув.

Пропонуємо роздивитися зображення “Бристолю” до та після російської атаки:

Фото “До”:

Фото “Після”:

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