За словами Олександри Ковальчук, заступниці директора Одеського національного художнього музею та співзасновниці проекту Museum for Change, незважаючи на критику, ЮНЕСКО відіграє важливу роль у захисті культурної спадщини міста.

Експертка розповіла, що, звичайно, фізично міжнародна гуманітарна організація не в змозі запобігти варварським обстрілам російських агресорів. Проте зменшити шкоду від них за допомогою ЮНЕСКО можливо і вже є успішні приклади такого захисту. Також ЮНЕСКО може допомогти з відновленням та реставрацією зруйнованих пам’яток.

“Ця міжнародна організація не гарантує збереження зон охорони, але засвідчує їх важливість для людства. Механізми ЮНЕСКО відкривають можливості значного фінансування на етапі відбудови та залучення західної експертизи в реставрації”, – пояснює Ковальчук у дописі на своїй Facebook-сторінці.

Експертка також поділилася успішним досвідом використання армованої плівки, встановленої за кошти ЮНЕСКО у філії Літературного музею, яка довела свою ефективність під час останнього обстрілу, запобігши значним пошкодженням історичних об’єктів.

Раніше ми розповідали, що в Міському саду Одеси на кошти ЮНЕСКО спорудили “клітки” для скульптур левів, щоб захистити ці архітектурні прикраси міста від можливих уламків та вибухової хвилі.

Довідка

Історичний центр Одеси був включений до Списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО у січні 2023 року. Це рішення було прийняте на позачерговій сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що відбулася у Парижі.

Що це означає для міста?

1. Збереження культурної спадщини. Включення до списку ЮНЕСКО означає, що історичний центр Одеси отримує міжнародне визнання як об’єкт, що має виняткову культурну цінність. Це сприяє збереженню архітектурних пам’яток та історичних будівель, які є важливими для культурної ідентичності міста.

2. Фінансова підтримка. Статус об’єкта всесвітньої спадщини дозволяє Одесі отримувати фінансову підтримку від міжнародних організацій та фондів для реставрації та збереження історичних пам’яток. Це допомагає забезпечити належний догляд за архітектурними об’єктами та їхню консервацію.

3. Міжнародне співробітництво. Включення до списку ЮНЕСКО сприяє зміцненню міжнародних зв’язків та співпраці з іншими містами та країнами, що мають об’єкти всесвітньої спадщини. Це відкриває нові можливості для обміну досвідом та реалізації спільних проектів у галузі збереження культурної спадщини.

4. Туристичний потенціал. Включення до списку ЮНЕСКО підвищує туристичну привабливість міста. Історичний центр Одеси стає більш відомим на міжнародному рівні, що сприяє збільшенню кількості туристів. Це, в свою чергу, позитивно впливає на економіку міста, створюючи нові робочі місця та збільшуючи доходи від туризму.

5. Освітні можливості. Статус об’єкта всесвітньої спадщини сприяє розвитку освітніх програм та досліджень у галузі історії, архітектури та культурної спадщини. Це надає можливість студентам та науковцям з усього світу вивчати унікальні аспекти історичного центру Одеси.