1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це повідомив у себе в соцмережах президент Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні додому в Україну повертаються як військові, так і громадянські люди. Серед них захисники Маріуполя та «Азовсталі», а також Харківщини, Донбасу, Запоріжжя, Херсонщини. Багато з них мають тяжкі поранення та хвороби. І кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу, запевнив глава держави.

Із полону повернулися додому 25 українців Військовополонені, повернення

«Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимося, доки не повернемо всіх наших», – додав Зеленський.

В Україну повернулися ще 25 військовополонених width=800 height=450 /> content/uploads/2025/01/voennopldennye-vozvrashhenie_zelenskij5.jpg

Украинцы возвращаются домой из российского плена, 15 января 2025 г.

Нагадаємо, напередодні нового року з російського полону звільнили 189 українців.

Ще новини на тему:

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою