Про це повідомив у себе в соцмережах президент Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні додому в Україну повертаються як військові, так і громадянські люди. Серед них захисники Маріуполя та «Азовсталі», а також Харківщини, Донбасу, Запоріжжя, Херсонщини. Багато з них мають тяжкі поранення та хвороби. І кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу, запевнив глава держави.

«Повернення своїх людей додому – те, над чим Україна постійно працює. І ми не зупинимося, доки не повернемо всіх наших», – додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні нового року з російського полону звільнили 189 українців.

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