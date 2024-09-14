Україна повернула понад сотню військовополонених – серед них і жителі Одещини

Як повідомив президент Володимир Зеленський, сьогодні в Україну повернулися 82 рядові та сержанти та 21 офіцер. Це воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники, поліцейські, котрі захищали Київську, Донецьку області, Маріуполь та «Азовсталь», а також Луганщину, Запоріжжя та Харківщину. Переважна більшість звільнених із полону знаходилися там із перших днів війни.

«Дякую нашій команді, яка займається обмінами, за такі добрі новини для України», – пише у соцмережах глава держави.

А голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що за попередньою інформацією, троє зі звільнених сьогодні з полону захисників – уродженці Одеської області. Їхнє повернення додому стало можливим завдяки постійній роботі з обміну полоненими, яку ведуть українські військові та спецслужби.

Як повідомлялося, в поліції Одеської області створено спеціалізований центр з розшуку осіб, які зникли безвісти.