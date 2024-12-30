З російського полону звільнили 189 українців

Серед звільнених — захисники «Азовсталі» та Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїний. Це військові різних підрозділів: солдати, сержанти, офіцери. Зокрема, серед них є бійці Нацгвардії, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, військовослужбовці Військово-морських та Збройних сил України.

Окрім військових, з полону також звільнили двох цивільних, які були захоплені у Маріуполі. Рідні та близькі вже чекають на повернення цих людей додому. Для 189 сімей цей день став справжнім святом.

Робота зі звільнення триває. Як зазначається, мета української сторони — повернути кожного і кожну з полону. Над цим працює команда фахівців за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Об’єднаних Арабських Еміратів.

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