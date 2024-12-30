З російського полону звільнили 189 українців. Серед них військові з різних напрямків фронту та двоє цивільних. Всі вони вже повертаються додому. Про це повідомив президент України у своєму телеграм-каналі.
Серед звільнених — захисники «Азовсталі» та Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїний. Це військові різних підрозділів: солдати, сержанти, офіцери. Зокрема, серед них є бійці Нацгвардії, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, військовослужбовці Військово-морських та Збройних сил України.
Окрім військових, з полону також звільнили двох цивільних, які були захоплені у Маріуполі. Рідні та близькі вже чекають на повернення цих людей додому. Для 189 сімей цей день став справжнім святом.
Робота зі звільнення триває. Як зазначається, мета української сторони — повернути кожного і кожну з полону. Над цим працює команда фахівців за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Об’єднаних Арабських Еміратів.
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