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Додому з полону повернулися 207 захисників: список звільнених

Додому з полону повернулися 207 захисників: список звільнених

Рідні та близькі українських військових оприлюднили список 207 звільнених із російського полону захисників за обміном, який відбувся в середу, 31 січня.

Як повідомляло “Одеське життя”, 31 січня 2024 року відбувся другий за масштабністю і 50-й обмін обмін полоненими. З російського полону додому повернулися 207 українських військових. Серед звільнених військовослужбовців – захисники Маріуполя, Херсона, острова Зміїний, морпіхи та бойові медики.

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Список звільнених з полону 31 січня 2024:

  • Абрамов Іван Володимирович
  • Аверянов Олексій Михайлович
  • Авласенок Андрій Дмитрович
  • Авраміді Іван Георгійович
  • Андрієвський Сергій Олександрович
  • Андрієнко Валентин Сергійович
  • Андросов Ігор Володимирович
  • Антонов Олександр Вікторович
  • Арабаджи Констянтин Олександрович
  • Бабушкін Іван Романович
  • Багрій Святослав Дмитрович
  • Баликін Віталій Сергійович
  • Баришник Максим Валерійович
  • Басов Юрій Юрійович
  • Бездольний Ігор Олексійович
  • Белінський Роман Артурович
  • Бережний Микола Миколайович
  • Бережний Сергій Миколайович
  • Беседін Микола Миколайович
  • Бєлогуров Максим Петрович
  • Білик Данило Андрійович
  • Білоус Василь Михайлович
  • Білоус Володимир Володимирович
  • Близнюк Андрій Юрійович
  • Блінов Олександр Валерійович
  • Богославський Павло Вікторович
  • Боднар Володимир Євгенович
  • Боднарчук Ігор Ігорович
  • Божко Данило Сергійович
  • Бойко Владислав Петрович
  • Бордіяну Ян Дмитрович
  • Борисенко Володимир Вікторович
  • Борисенко Євген Олегович
  • Борисов Георгій Олександрович
  • Ботнарюк Микола Віталійович
  • Брачківський Валентин Ярославович
  • Бреус Віталій Валерійович
  • Брильков Констянтин Олексійович
  • Будзінський Михайло Михайлович
  • Бурдений Олексій Миколайович
  • Бурдим Іван Анатолійович
  • Бурлуцький Юрій Володимирович
  • Бурцев Микола Вікторович
  • Бутрім Вʼячеслав Володимирович
  • Бущак Руслан Іванович
  • Василина Олександр Сергійович
  • Васильєв Валерій Ігорович
  • Велюра Василь Васильович
  • Вербецький Владислав Сергійович
  • Висоцький Володимир Васильович
  • Вікторовцов Владислав Олегович
  • Власенко Антон Андрійович
  • Вогнистий Віктор Євгенович
  • Володін Єгор Віталійович
  • Воронік Сергій Іванович
  • Воронін Микола Михайлович
  • Гайферук Володимир Тарасович
  • Галєт Андрій Святославович
  • Галкін Володимир Валентинович
  • Галкін Юрій Миколайович
  • Ганусков Олексій Юрійович
  • Гаращенко Павло Сергійович
  • Герасимик Віталій Анатолійович
  • Гойдало Микола Миколайович
  • Гриньов Дмитро Олександрович
  • Данько Олександр Іванович
  • Дашкевич Валерій Васильович
  • Дехтярьов Євгеній Сергійович
  • Деменко Олександр Ігорович
  • Дида Володимир Ігорович
  • Дідух Владислав Сергійович
  • Довженко Олександр Миколайович
  • Доля Володимир Васильович
  • Думбрава Олександр Васильович
  • Епов Андрій Володимирович
  • Євдощенко Сергій Миколайович
  • Живогляд Олександр Миколайович
  • Заєць Вадим Іванович
  • Зензеров Єгор Вʼячеславович
  • Іванов Дмитро Сергійович
  • Івахов Владислав Миколайович
  • Іус Дмитро Анатолійович
  • Казимір Сергій Васильович
  • Квас Руслан Олегович
  • Квасов Олег Васильович
  • Кваша Віктор Олександрович
  • Кемалов Віктор Олександрович
  • Кирик Констянтин Петрович
  • Кириленко Юрій Петрович
  • Кірієнко Андрій Сергійович
  • Клочихін Констянтин Михайлович
  • Коваль Олексій Іванович
  • Ковба Іван Вʼячеславович
  • Козакевич Дмитро Станіславович
  • Козлов Ілля Володимирович
  • Колосінський Андрій Володимирович
  • Коляденко Андрій Вікторович
  • Комашко Артем Андрійович
  • Корнієнко Андрій Геннадійович
  • Корнієнко Павло Леонідович
  • Коробка Віталій Миколайович
  • Костюк Артем Володимирович
  • Котов Владислав Олександрович
  • Кочубей Олег Олександрович
  • Крайнюк Станіслав Юрійович
  • Краснянський Роман Вʼячеславович
  • Кривуля Роман Олександрович
  • Куковкін Олексій Романович
  • Лапатін Максим Сергійович
  • Лебедєв Борис Олексійович
  • Лисенко Ростислав Олександрович
  • Ломінога Дмитро Ігорович
  • Малашенко Артур Артурович
  • Малюта Віталій Васильович
  • Мартинов Володимир Юрійович
  • Марчук Олександр Сергійович
  • Масленніков Володимир Сергійович
  • Мезей Володимир Іванович
  • Мельник Петро Олександрович
  • Мельніков Андрій Леонідович
  • Меркотан Юрій Юрійович
  • Мирошниченко Анатолій Анатолійович
  • Мігаль Сергій Вікторович
  • Мізін Володимир Валерійович
  • Мінаков Іван Михайлович\
  • Мірошниченко Володимир Борисович
  • Морозюк Олександр Михайлович
  • Мотрич Олександр Миколайович
  • Мусієнко Дмитро Іванович
  • Назюта Олександр Анатолійович
  • Найденко Станіслав Юрійович
  • Найман Андрій Вікторович
  • Науменко Андрій Анатолійович
  • Несторук Микола Юрійович
  • Ноніашвілі Захар Георгійович
  • Озімок Богдан Петрович
  • Олійник Вʼячеслав Віталійович
  • Олійник Олександр Сергійович
  • Олійник Сергій ВолодимировичОстроушко Максим Євгенович
  • Павленко Дмитро Юрійович
  • Падалко Володимир Васильович
  • Паламарчук Юрій Олександрович
  • Платов Дмитро Дмитрович
  • Повх Руслан Васильович
  • Погребиський Ярослав Вікторович
  • Полканов Євген Володимирович
  • Принц Артем Юрійович
  • Прохоров Валентин Антонович
  • Пугач Олександр Володимирович
  • Решфтко Олександр Григорович
  • Рєзунов Денис Олександрович
  • Романік Анатолій Олексійович
  • Романік Павло Олексійович
  • Руденко Володимир Валентинович
  • Рябов Євген Анатолійович
  • Семенов Максим Олегович
  • Сетрін Андрій Володимирович
  • Силаков Денис Ігорович
  • Слесь Андрій Ігорович
  • Смільський Вадим Олександрович
  • Собачко Микола Миколайович
  • Собко Ігор Олексійович
  • Соколовський Тарас Ярославович
  • Сошнев Ігор Миколайович
  • Степанов Андрій Володимирович
  • Стефурак Василь Степанович
  • Стратулат Андрій Анатолійович
  • Ступніцький Роман Михайлович
  • Суслов Сергій Іванович
  • Тазієв Сергій Михайлович
  • Тайбасаров Олександр Володимирович
  • Татьков Вадим Ігорович
  • Тесленко Петро Петрович
  • Тимошин Денис Олегович
  • Тишкевич Ростислав Вікторович
  • Турчак Олег Стефанович
  • Тхір Андрій Степанович
  • Фалько Павло Анатолійович
  • Федоренко Олексій Анатолійович
  • Харитонський Владислав Ігорович
  • Харченко Сергій Анатолійович
  • Холодний Євген Миколайович
  • Цеков Пилип Олексійович
  • Цоліган Юрій Юрійович
  • Черников Євген Михайлович
  • Чернишов Олег Юрійович
  • Черноволенко Андрій Ігорович
  • Четверіков Руслан Дмитрович
  • Чистяков Максим Владиславович
  • Шаповалов Денис Юрійович
  • Шастун Сергій Дмитрович
  • Шатурський Валентин Валерійович
  • Шашков Віталій Андрійович
  • Шевернюк Василь Васильович
  • Шевцов Микола Вікторович
  • Шевчун Олександр Сергійович
  • Шейнін Микола Володимирович
  • Шемоницький Михайло Антонович
  • Шеремет Артем Володимирович
  • Шеремет Віктор Володимирович
  • Шишацький Юрій Олегович
  • Шульга Богдан Олександрович
  • Юдін Ігор Олександрович
  • Юрченко Станіслав Сергійович
  • Якименко Юрій Олексійович
  • Ярема Микола Іванович

Нагадаємо, обмін полоненими мав відбутися 24 січня. Російська сторона заявила, нібито у військово-транспортному літаку Іл-76, збитому 24 січня в Бєлгородській області, було 65 українських полонених, яких того дня везли на обмін. Росіяни публікували список цих людей. Однак ця інформація надалі не була підтверджена.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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