Додому з полону повернулися 207 захисників: список звільнених

Хто і за які гроші відновлюватиме головний собор Одеси Як відбувається відновлення Спасо-Преображенського собору, який було частково зруйновано в ніч на 23 липня 2023 року внаслідок влучання російської ракети. Розслідування про це оприлюднило видання Інтент. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Чи можна прогулювати роботу через повітряну тривогу? Чи може стати поважною причиною відсутність працівника на робочому місці під час повітряної тривоги або ж це вважається прогулом? І чи може роботодавець звільнити працівника за перебування в укритті під час тривоги?

Відповіді на ці запитання дав адвокат Олександр Головченко. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ