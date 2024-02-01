Додому з полону повернулися 207 захисників: список звільнених

Рідні та близькі українських військових оприлюднили список 207 звільнених із російського полону захисників за обміном, який відбувся в середу, 31 січня.
Як повідомляло “Одеське життя”, 31 січня 2024 року відбувся другий за масштабністю і 50-й обмін обмін полоненими. З російського полону додому повернулися 207 українських військових. Серед звільнених військовослужбовців – захисники Маріуполя, Херсона, острова Зміїний, морпіхи та бойові медики.
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Список звільнених з полону 31 січня 2024:
- Абрамов Іван Володимирович
- Аверянов Олексій Михайлович
- Авласенок Андрій Дмитрович
- Авраміді Іван Георгійович
- Андрієвський Сергій Олександрович
- Андрієнко Валентин Сергійович
- Андросов Ігор Володимирович
- Антонов Олександр Вікторович
- Арабаджи Констянтин Олександрович
- Бабушкін Іван Романович
- Багрій Святослав Дмитрович
- Баликін Віталій Сергійович
- Баришник Максим Валерійович
- Басов Юрій Юрійович
- Бездольний Ігор Олексійович
- Белінський Роман Артурович
- Бережний Микола Миколайович
- Бережний Сергій Миколайович
- Беседін Микола Миколайович
- Бєлогуров Максим Петрович
- Білик Данило Андрійович
- Білоус Василь Михайлович
- Білоус Володимир Володимирович
- Близнюк Андрій Юрійович
- Блінов Олександр Валерійович
- Богославський Павло Вікторович
- Боднар Володимир Євгенович
- Боднарчук Ігор Ігорович
- Божко Данило Сергійович
- Бойко Владислав Петрович
- Бордіяну Ян Дмитрович
- Борисенко Володимир Вікторович
- Борисенко Євген Олегович
- Борисов Георгій Олександрович
- Ботнарюк Микола Віталійович
- Брачківський Валентин Ярославович
- Бреус Віталій Валерійович
- Брильков Констянтин Олексійович
- Будзінський Михайло Михайлович
- Бурдений Олексій Миколайович
- Бурдим Іван Анатолійович
- Бурлуцький Юрій Володимирович
- Бурцев Микола Вікторович
- Бутрім Вʼячеслав Володимирович
- Бущак Руслан Іванович
- Василина Олександр Сергійович
- Васильєв Валерій Ігорович
- Велюра Василь Васильович
- Вербецький Владислав Сергійович
- Висоцький Володимир Васильович
- Вікторовцов Владислав Олегович
- Власенко Антон Андрійович
- Вогнистий Віктор Євгенович
- Володін Єгор Віталійович
- Воронік Сергій Іванович
- Воронін Микола Михайлович
- Гайферук Володимир Тарасович
- Галєт Андрій Святославович
- Галкін Володимир Валентинович
- Галкін Юрій Миколайович
- Ганусков Олексій Юрійович
- Гаращенко Павло Сергійович
- Герасимик Віталій Анатолійович
- Гойдало Микола Миколайович
- Гриньов Дмитро Олександрович
- Данько Олександр Іванович
- Дашкевич Валерій Васильович
- Дехтярьов Євгеній Сергійович
- Деменко Олександр Ігорович
- Дида Володимир Ігорович
- Дідух Владислав Сергійович
- Довженко Олександр Миколайович
- Доля Володимир Васильович
- Думбрава Олександр Васильович
- Епов Андрій Володимирович
- Євдощенко Сергій Миколайович
- Живогляд Олександр Миколайович
- Заєць Вадим Іванович
- Зензеров Єгор Вʼячеславович
- Іванов Дмитро Сергійович
- Івахов Владислав Миколайович
- Іус Дмитро Анатолійович
- Казимір Сергій Васильович
- Квас Руслан Олегович
- Квасов Олег Васильович
- Кваша Віктор Олександрович
- Кемалов Віктор Олександрович
- Кирик Констянтин Петрович
- Кириленко Юрій Петрович
- Кірієнко Андрій Сергійович
- Клочихін Констянтин Михайлович
- Коваль Олексій Іванович
- Ковба Іван Вʼячеславович
- Козакевич Дмитро Станіславович
- Козлов Ілля Володимирович
- Колосінський Андрій Володимирович
- Коляденко Андрій Вікторович
- Комашко Артем Андрійович
- Корнієнко Андрій Геннадійович
- Корнієнко Павло Леонідович
- Коробка Віталій Миколайович
- Костюк Артем Володимирович
- Котов Владислав Олександрович
- Кочубей Олег Олександрович
- Крайнюк Станіслав Юрійович
- Краснянський Роман Вʼячеславович
- Кривуля Роман Олександрович
- Куковкін Олексій Романович
- Лапатін Максим Сергійович
- Лебедєв Борис Олексійович
- Лисенко Ростислав Олександрович
- Ломінога Дмитро Ігорович
- Малашенко Артур Артурович
- Малюта Віталій Васильович
- Мартинов Володимир Юрійович
- Марчук Олександр Сергійович
- Масленніков Володимир Сергійович
- Мезей Володимир Іванович
- Мельник Петро Олександрович
- Мельніков Андрій Леонідович
- Меркотан Юрій Юрійович
- Мирошниченко Анатолій Анатолійович
- Мігаль Сергій Вікторович
- Мізін Володимир Валерійович
- Мінаков Іван Михайлович\
- Мірошниченко Володимир Борисович
- Морозюк Олександр Михайлович
- Мотрич Олександр Миколайович
- Мусієнко Дмитро Іванович
- Назюта Олександр Анатолійович
- Найденко Станіслав Юрійович
- Найман Андрій Вікторович
- Науменко Андрій Анатолійович
- Несторук Микола Юрійович
- Ноніашвілі Захар Георгійович
- Озімок Богдан Петрович
- Олійник Вʼячеслав Віталійович
- Олійник Олександр Сергійович
- Олійник Сергій ВолодимировичОстроушко Максим Євгенович
- Павленко Дмитро Юрійович
- Падалко Володимир Васильович
- Паламарчук Юрій Олександрович
- Платов Дмитро Дмитрович
- Повх Руслан Васильович
- Погребиський Ярослав Вікторович
- Полканов Євген Володимирович
- Принц Артем Юрійович
- Прохоров Валентин Антонович
- Пугач Олександр Володимирович
- Решфтко Олександр Григорович
- Рєзунов Денис Олександрович
- Романік Анатолій Олексійович
- Романік Павло Олексійович
- Руденко Володимир Валентинович
- Рябов Євген Анатолійович
- Семенов Максим Олегович
- Сетрін Андрій Володимирович
- Силаков Денис Ігорович
- Слесь Андрій Ігорович
- Смільський Вадим Олександрович
- Собачко Микола Миколайович
- Собко Ігор Олексійович
- Соколовський Тарас Ярославович
- Сошнев Ігор Миколайович
- Степанов Андрій Володимирович
- Стефурак Василь Степанович
- Стратулат Андрій Анатолійович
- Ступніцький Роман Михайлович
- Суслов Сергій Іванович
- Тазієв Сергій Михайлович
- Тайбасаров Олександр Володимирович
- Татьков Вадим Ігорович
- Тесленко Петро Петрович
- Тимошин Денис Олегович
- Тишкевич Ростислав Вікторович
- Турчак Олег Стефанович
- Тхір Андрій Степанович
- Фалько Павло Анатолійович
- Федоренко Олексій Анатолійович
- Харитонський Владислав Ігорович
- Харченко Сергій Анатолійович
- Холодний Євген Миколайович
- Цеков Пилип Олексійович
- Цоліган Юрій Юрійович
- Черников Євген Михайлович
- Чернишов Олег Юрійович
- Черноволенко Андрій Ігорович
- Четверіков Руслан Дмитрович
- Чистяков Максим Владиславович
- Шаповалов Денис Юрійович
- Шастун Сергій Дмитрович
- Шатурський Валентин Валерійович
- Шашков Віталій Андрійович
- Шевернюк Василь Васильович
- Шевцов Микола Вікторович
- Шевчун Олександр Сергійович
- Шейнін Микола Володимирович
- Шемоницький Михайло Антонович
- Шеремет Артем Володимирович
- Шеремет Віктор Володимирович
- Шишацький Юрій Олегович
- Шульга Богдан Олександрович
- Юдін Ігор Олександрович
- Юрченко Станіслав Сергійович
- Якименко Юрій Олексійович
- Ярема Микола Іванович
Нагадаємо, обмін полоненими мав відбутися 24 січня. Російська сторона заявила, нібито у військово-транспортному літаку Іл-76, збитому 24 січня в Бєлгородській області, було 65 українських полонених, яких того дня везли на обмін. Росіяни публікували список цих людей. Однак ця інформація надалі не була підтверджена.