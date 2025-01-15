Об этом сообщил у себя в соцсетях президент Владимир Зеленский.
По его словам, сегодня домой, в Украину, возвращаются как военные, так и гражданские люди. В их числе защитники Мариуполя и «Азовстали», а также Харьковщины, Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Многих из них имеют тяжелые ранения и болезни. И каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь, заверил глава государства.
«Возвращение своих людей домой – то, над чем Украина постоянно работает. И мы не остановимся, пока не вернем всех наших», – добавил Зеленский.
Напомним, накануне нового года из российского плена освободили 189 украинцев.
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