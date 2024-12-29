Одеситам нагадали про тих, хто зустріне Новий рік у російському полоні (фоторепортаж)

Сьогодні, в неділю, 29 грудня 2024 року, у центрі Одеси, біля головної ялинки міста на вулиці Дерибасівській, відбулася чергова акція протесту – цього разу вона була присвячена захисникам України, які й досі перебувають у полоні у російських окупантів.
«Полон = пекло», «Полон вбиває», «Де Азов», «Свободу захисникам Маріуполя», «На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил» – такі гасла учасників цієї акції.
Ще на тему: «Їх катують!..»: в Одесі пройшла акція на підтримку полонених азовців (фото)
А щоб одесити не забували, що багато наших військовополонених зустрінуть 2025 рік не в родинному колі, а також щоб пам’ятали, завдяки кому ми маємо можливість відзначати в тому числі і новорічні свята, плакати з нагадуваннями залишили на огорожі новорічної ялинки.
На акції побував кореспондент «Одеського життя»:
Нагадаємо, що подібно до щосуботньої акції «Гроші на ЗСУ», пікет на захист українських військовополонених відбувається щотижня.
Читайте також: В Одесі рідні полонених протестували біля офісу Червоного Хреста (фоторепортаж).