Одеситам нагадали про тих, хто зустріне Новий рік у російському полоні (фоторепортаж)

Віват, Королю! До 100-річчя Михайла Водяного (фоторепортаж) Це особливий зал в Музеї Одеського академічного театру музичної комедії… Бо присвячений він Королю сцени – Михайлу Водяному. Тут збираються шанувальники його таланту. Це ті, кому пощастило – вони працювали з Михайлом Водяним чи були глядачами, коли він виходив на сцену. А ще сюди приходять його професійні онуки чи молоді глядачі… ЧИТАТИ БІЛЬШЕ