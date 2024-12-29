Новини Одеси та Одеської області

Одеситам нагадали про тих, хто зустріне Новий рік у російському полоні (фоторепортаж)

Одеситам нагадали про тих, хто зустріне Новий рік у російському полоні (фоторепортаж)

Сьогодні, в неділю, 29 грудня 2024 року, у центрі Одеси, біля головної ялинки міста на вулиці Дерибасівській, відбулася чергова акція протесту – цього разу вона була присвячена захисникам України, які й досі перебувають у полоні у російських окупантів.

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«Полон = пекло», «Полон вбиває», «Де Азов», «Свободу захисникам Маріуполя», «На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил» – такі гасла учасників цієї акції.

Акция в поддержку военнопленных в Одессе, 29 декабря 2024
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, Кричи про Азов
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, участница
Акция в поддержку военнопленных в Одессе
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, участники

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А щоб одесити не забували, що багато наших військовополонених зустрінуть 2025 рік не в родинному колі, а також щоб пам’ятали, завдяки кому ми маємо можливість відзначати в тому числі і новорічні свята, плакати з нагадуваннями залишили на огорожі новорічної ялинки.

Акция в поддержку военнопленных в Одессе, плен убивает
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, напоминание
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, у елки
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, плакаты
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, участники пикета

На акції побував кореспондент «Одеського життя»:

Акция в поддержку военнопленных в Одессе, военнопленные
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, они в плену
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, девочка с плакатом
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, дети военнопленных
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, девушка
Акция в поддержку военнопленных в Одессе, они ждут

Нагадаємо, що подібно до щосуботньої акції «Гроші на ЗСУ», пікет на захист українських військовополонених відбувається щотижня.

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