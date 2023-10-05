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Російський пропагандист соловйов закликає «утюжити» Одесу й Миколаїв (відео)

Російський пропагандист соловйов закликає «утюжити» Одесу й Миколаїв (відео)

Росіянам не подобається, що попри їхні регулярні обстріли портової інфраструктури Одеської області, порти продовжують працювати й зерновий коридор продовжив своє існування.

Відео про заклики російського пропагандиста “утюжити” Одесу та Миколаїв розмістили одеські телеграм-канали.

Російського пропагандиста володимира соловйова обурює, що одеські порти повернулися до нормальної діяльності.

Також він вважає, що обстрілюючи Одесу та Миколаїв, вони тим самим припинять атаки по Криму.

На його думку, на Одесу мають скинути фугасні авіабомби вагою півтори тонни (ФАБ-1500).

Головною метою у цій ситуації вони вважають ліквідацію української чорноморської інфраструктури. Це головне стратегічне завдання, внаслідок якого можна було перейти до узяття узбережжя.

Довідка.

ФАБ-1500 – це фугасна авіаційна бомба, призначена для ураження військово-промислових об’єктів, залізничних вузлів, живої сили, військово-польових споруд.

Довжина авіабомби становить 2765 см, діаметр – 630 мм, загальна вага – 1550 кг. Маса бойової частини авіаційного боєприпасу – 675,6 кг. При застосуванні снаряд може залишити після себе вирву до 15 метрів у діаметрі, а його радіус ураження уламками та ударною хвилею становить близько 500 метрів.

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