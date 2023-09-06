На Одещині розвідник став учителем і травив дітей “русским миром”

Культурний шок зазнали прикордонники, які затримали на Одещині вчителя-мистецтвознавця з проросійськими поглядами.

Ветеран військової розвідки використав педагогічний пост для поширення своїх збочених поглядів, повідомили у державній прикордонній службі.

Працюючи вчителем, прихильник країни-агресора пропагував антиукраїнські наративи та ділився ними з молодим поколінням.

На уроках агітатор розповідав, що «війну з Росії розпочала Україна…», «Одеса та Донбас – території Росії і завжди ними будуть», «українські військові обстрілюють громадянське населення…».

Наступні вісім років учитель-зрадник проведе за ґратами.

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