У портах Великої Одеси п’ять суден очікують на завантаження: як працює торговий коридор у Чорному морі

Незважаючи на погрози Росії, Україна запустила на повну силу новий коридор для постачання зерна та інших товарів через турецькі протоки на світовий ринок.

Так, 19 вересня турецький балкер під прапором Палау Resilient Africa, який вийшов з Одеси на початку тижня, довіз до Босфору три тисячі тонн української пшениці. А 22 вересня на світанку порт залишив судно Aroyat із 18 тисяч тонн пшениці для Єгипту. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

У суботу, 30 вересня, три балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA під прапорами Ліберії та Палау експортували понад 127 тис. української агропродукції та залізняку.

Водночас у порти Великої Одеси чекають під завантаження 5 нових суден. Очікується, що балкери OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY експортують майже 120 тис. тонн українського зерна до країн Африки та Європи.

Судячи з даних сервісу MarineTraffic, усі вони вже перебувають у територіальних водах України.

Торгова війна

Новий коридор для головного експортного товару України не порівняти ні обсягами, ні безпекою з колишнім, яким за рік до липня 2023 року було вивезено 33 млн. тонн українського зерна, що дозволило збити ціни на продовольство у світі на 20%, згідно з оцінками ООН.

Але відновлення експорту через турецькі протоки дозволить Україні заробити гроші на відображення російської агресії і показати Росії, що вона не контролює Чорне море, незважаючи на те, що має бойові кораблі, а Україна не має.

Кремль, зі свого боку, намагається будь-що позбавити Україну можливості продавати за кордон продукцію сільського господарства, яка до війни забезпечувала 40% українського експорту. А заразом вирішити питання із продажем власного зерна.

У Росії другий рік поспіль рекордний урожай, і з урахуванням запасів пропозиція перевищить небачені в її сучасній історії 100 млн. тонн. Внутрішній попит та можливості зберігання обмежені, а весь експорт іде через Чорне море, де головний конкурент – Україна.

До того ж, російське зерно не підпадає під західні санкції і залишається одним із важливих джерел поповнення орієнтованого на війну бюджету.

У Чорному морі для перевізників зменшаться ризики

На маршруті новим торговим коридором до портів Великої Одеси зберігається військова загроза з боку Росії та мінна небезпека. Британський страховий брокер Miller у партнерстві з Clearwater Dynamics (CWD) та урядом України представив інструмент покриття військових ризиків для суден у Чорному морі. Про це повідомляє видання «Порти України».

Завдяки значному збільшенню впевненості в тому, що судна активно контролюються при роботі в зоні військового ризику, це партнерство допоможе забезпечити безпечніший прохід торговельних суден з України та сприятиме переміщенню зерна та інших гуманітарних вантажів.

“Використовуючи технологію CWD та оперативну підтримку, ми можемо надати страховикам інформацію, необхідну їм для страхування суден, що прямують коридором. Ми відкриті для всіх запитів та сподіваємось допомогти Україні відновити життєво важливі міжнародні перевезення її зерна”, – сказав керівник підрозділу Direct Marine компанії Miller Нік Саммерс.

Нагадаємо, у липні Міноборони Росії заявило, що у зв’язку із припиненням «зернової ініціативи» окупанти розглядатимуть усі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, як «потенційних перевізників вантажів військового призначення». Однак, незважаючи на загрози Росії, рух суден відновився.

У серпні ВМС ЗСУ після відмови Росії від зернових угод встановили в Чорному морі тимчасовий коридор через власні територіальні води та води країн НАТО.