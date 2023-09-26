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Вночі ворог атакував Одещину “Шахедами”: згоріли вантажівки, є поранені (ОНОВЛЕНО)

Вночі ворог атакував Одещину “Шахедами”: згоріли вантажівки, є поранені (ОНОВЛЕНО)

Вночі, 26 вересня, упродовж двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. Під обстріл потрапили фури та пасажирський автобус, який прямував з Румунії в Україну.

Керівник Одеської ОВ Олег Кіпер повідомив, що завдяки напруженій роботі Сил протиповітряної оборони більшість дронів збито. На жаль, в Ізмаїльському районі є приліт по припортовій інфраструктурі.

Постраждали двоє водіїв вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого – з тяжкою травмою руки госпіталізували.

Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Рятувальники ліквідували пожежі.

атака на Одесщину

Місцеві ресурси також повідомляють про атаку на переправу Орлівка-Ісакча на Одещині. Внаслідок цього постраждав пасажирський автобус Бухарест-Одеса. Частини дронів впали на кордоні з Румунією.

ОНОВЛЕНО

Сили ППО збили над Одеською областю десять безпілотників, повідомили у Силах оборони півдня.

Через попадання до припортової та прикордонної інфраструктури сталося руйнування зерносховищ, пошкодження адмінбудівлі та вантажних автомобілів приватних перевізників. Шість автомобілів вигоріли вщент.

У міжнародному пункті пропуску здійснюються стабілізаційні заходи, пропускні операції призупинено. Автотранспорт тимчасово переорієнтовано через найближчі пункти пропуску.

Нагадаємо, вчора вночі росіяни вдарили по Одесі та області “Шахедами” та надзвуковими ракетами “Онікс”. Постраждала припортова інфраструктура Одеси.

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