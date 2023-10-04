Росіянам за окупацію Одеси обіцяють по ділянці нашої землі (відео)

Російських військових продовжують мотивувати всіма способами до служби в армії росії. Цього разу російська пропаганда зняла відео, ніби вони вже захопили Одесу і будують плани тут залишитися.
Відеоролик з’явився в одеських пабліках.
Під музику Утьосова “У Черного моря” на березі спілкуються двоє окупантів – мирна обстановка, навколо чути лише плескіт хвиль. Схоже, росіяни досі сподіваються, що в Одесі на них чекають із квітами й без опору.
Один із перших кадрів на відео – дівчина, яка читає Пушкіна. І поки в Одесі тривають дебати, чи потрібний пам’ятник російському поету на нашій землі, росіяни просувають наратив, що ми один народ і з єдиною культурою.
На відео російські солдати обговорюють, що скоро в Одесі також будуть вибори. Один із них заявляє, що залишиться у нашому місті, оскільки звідси його рідня. І він вважає, що в такий спосіб повернувся додому.
За те, що він учасник СВО, йому державою належить гектар землі. А за те, що вбивав українців і захоплював їхні села та міста – першочергово.
Окупанти міркують, що в Одесі вони залишаться до перемоги. Також заговорили про те, що дід заповів дійти Берліна. Росіяни не залишають надій захопити якнайбільше територій і посіяти на них “руський мір”.
І закінчується відео з тією ж книгою Пушкіна – тільки тепер російські окупанти разом із героїнею відеоролика читають твори російського поета.
Відео було знято з метою залучення росіян до служби в армії росії. За вбивство українців та захоплення Одеси окупантам обіцяють по гектару землі.
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