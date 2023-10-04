Новини Одеси та Одеської області

Росіянам за окупацію Одеси обіцяють по ділянці нашої землі (відео)

Росіянам за окупацію Одеси обіцяють по ділянці нашої землі (відео)

Російських військових продовжують мотивувати всіма способами до служби в армії росії. Цього разу російська пропаганда зняла відео, ніби вони вже захопили Одесу і будують плани тут залишитися.

Відеоролик з’явився в одеських пабліках.

Під музику Утьосова “У Черного моря” на березі спілкуються двоє окупантів – мирна обстановка, навколо чути лише плескіт хвиль. Схоже, росіяни досі сподіваються, що в Одесі на них чекають із квітами й без опору.

Один із перших кадрів на відео – дівчина, яка читає Пушкіна. І поки в Одесі тривають дебати, чи потрібний пам’ятник російському поету на нашій землі, росіяни просувають наратив, що ми один народ і з єдиною культурою.

На відео російські солдати обговорюють, що скоро в Одесі також будуть вибори. Один із них заявляє, що залишиться у нашому місті, оскільки звідси його рідня. І він вважає, що в такий спосіб повернувся додому.

За те, що він учасник СВО, йому державою належить гектар землі. А за те, що вбивав українців і захоплював їхні села та міста – першочергово.

Окупанти міркують, що в Одесі вони залишаться до перемоги. Також заговорили про те, що дід заповів дійти Берліна. Росіяни не залишають надій захопити якнайбільше територій і посіяти на них “руський мір”.

І закінчується відео з тією ж книгою Пушкіна – тільки тепер російські окупанти разом із героїнею відеоролика читають твори російського поета.

Відео було знято з метою залучення росіян до служби в армії росії. За вбивство українців та захоплення Одеси окупантам обіцяють по гектару землі.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати